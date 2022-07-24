Монако и Община Святого Эгидия закрепили сотрудничество

21 июля католическая Община Св. Эгидия и правящий князь Монако Альбер II подписали соглашение о сотрудничестве в области борьбы с бедностью, гуманитарных коридоров и здравоохранения в Африке. Сообщает русская служба Vatican News.

В ходе официального визита в Италию, на следующий день после встречи с Папой Франциском, князь Монако Альбер II посетил римскую Общину Св. Эгидия в сопровождении министра иностранных дел г-жи Изабель Берро-Амадей, архиепископа Доминика-Мари Давида и делегации Отдела международного сотрудничества Монако. Гостей приветствовали основатель Общины Св. Эгидия Андреа Риккарди, её президент Марко Импальяццо и другие представители католической организации. В ходе встречи был подписан Протокол о намерениях между правительством Княжества Монако и Общиной Святого Эгидия, который официально закрепил сотрудничество, начавшееся в 2015 году.

Уже на протяжении нескольких лет Отдел международного сотрудничества Монако и итальянская благотворительная община вносят совместный вклад в борьбу с бедностью в мире, заботясь о всеобщем доступе к здравоохранению и образованию, в частности, на африканском континенте. 21 июля были подписаны два очередных соглашения: о поддержке программы DREAM по профилактике и лечению СПИДа и других заболеваний в Малави и Мозамбике, а также об укреплении гуманитарных коридоров.

В тот же день Альбер II посетил школу итальянского языка и культуры Общины Святого Эгидия на римской площади Санта-Мария-ин-Трастевере: кназь Монако долго беседовал с учащимися и многочисленными семьями с детьми, которые в последние годы прибыли в Италию благодаря гуманитарным коридорам из Ливана, Эфиопии, Ливии и Афганистана.

Фото — santegidio.org