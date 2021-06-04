Монахи-трапписты выиграли суд у крупной бельгийской компании за право на родниковую воду для пивоварения

В течение десятилетия монахи аббатства Нотр-Дам-де-Сен-Реми в бельгийском городе Рошфоре вели борьбу с крупнейшим в мире производителем извести Lhoist Group за чистоту местной родниковой воды, которую монахи используют для приготовления своего знаменитого траппистского пива, пишет NN.by со ссылкой на The Guardian.

Первые упоминания о пивоварне в Рошфоре появились в конце ХVI века, а в XIX веке монахи-трапписты возобновили производство пива в монастыре. Это приносит аббатству значительный доход: годовая выручка от продажи пива составляет около 14 миллионов евро.

Десять лет назад компания Lhoist Group решила углубить расположенный недалеко от аббатства меловой карьер. Углубление карьера требует откачки подземных вод под ним. Это понизило бы естественный уровень грунтовых вод, и колодец, находящийся на территории аббатства, высох бы. Компания предлагала подводить воду к аббатству системой насосов, но монахи считают, что это повлияло бы на качество и вкус воды, а соответственно и пива.

Юристы компании пытались убеждать, что вода, пока течет за пределами монастыря, не принадлежит аббатству. Однако Нотр-Дам-де-Сен-Реми представил суду документ 1833 года, запрещающий отводить всю или часть воды, которая снабжает аббатство. Апелляционный суд подтвердил, что в таком случае владелец карьера обязан отказаться от своих планов.

