Молодежная встреча общины Тэзе пройдет в режиме онлайн

Рождественская встреча общины Тэзе, которая должна была состояться 28 декабря – 1 января в Турине, пройдет в режиме онлайн. Такое решение было принято в связи с ухудшением ситуации с пандемией COVID-19 в Европе.

В то же время организаторы не теряют надежды провести молодежный форум и пока что переносят его на июль 2022 года, передает «Благовест-инфо».

Экуменическая община Тэзе, существующая во Франции с 40-х годов прошлого века, с 1978 года проводит масштабные встречи христианской молодежи в различных крупных городах Европы. Встреча в Турине, запланированная еще на конец 2020 года, должна была стать 43-й в череде таких форумов.

Пандемия внесла свои коррективы в планы организаторов, и сначала встреча была перенесена на год – на нынешний декабрь, но и этим планам было не суждено сбыться.

«В связи с новыми ограничениями, связанным с развитием пандемии, к сожалению, будет невозможно провести европейскую встречу в Турине в том виде, в каком мы себе это представляли», – говорится в заявлении общины Тэзе.

Встреча все же состоится – но в режиме онлайн и пройдет с 28 января по 1 января. Трансляция будет вестись из Турина, куда приедут несколько братьев общины и где будет присутствовать ограниченное число молодых людей с севера Италии. На сайте Тэзе уже опубликована программа встречи, к которой – посредством интернета – может присоединиться каждый желающий.

Надеясь на прекращение пандемии, община Тэзе все же планирует провести и «настоящую» встречу в Турине. Она намечена на 7-8 июля будущего года. Если санитарные меры будут к этому времени ослаблены, молодые христиане соберутся в столице Пьемонта, чтобы встретиться на общих молитвах и обсуждениях. Желающим предложено по пути в Турин или обратно заехать в Тэзе, которое находится относительно недалеко – в 400 км к северо-западу от места проведения форума.