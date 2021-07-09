Молодежь УГКЦ получила Катехизис «Мы идем со Христом», который дает честные ответы на важные вопросы

Молодежь УГКЦ получила Катехизис «Мы идем со Христом», который дает честные ответы на важные вопросы

Июль 09, 2021

28 июня в помещении Львовской Духовной семинарии Святого Духа Верховный архиепископ Киево-Галицкий  Святослав (Шевчук) представил издание Катехизиса для молодежи «Мы идем со Христом». Работа над ним длилась восемь лет, сразу после основного Катехизиса «Христос – наша Пасха». Тогда с инициативой создания молодежного Катехизиса выступил сам Предстоятель .

«Сообщаю вам большую радость. У нас есть Катехизис для молодежи «Мы идем со Христом». Это большая радость и большая честь для меня провозгласить Катехизис, над которым наша Церковь работала восемь лет… Это не учебник по богословию, это не какой-то временный текст. Это исповедание веры Церкви. Его автор – Церковь. Катехитический текст всегда должен иметь своего адресата. Стоял вопрос, как говорить с молодежью на понятном для нее языке. И это была кропотливая работа, которая длилась восемь лет. Ей предшествовал серьезный этап слушания молодежи. Момент слушания и коммуникации с молодежью был основан на целой серии встреч. Это была непростая задача. Над изданием, которое я сейчас держу  в руках, работали две комиссии: катехитическая и молодежная. Катехизическая комиссия заботилась о доктринальной корректности текста, чтобы передать целостность веры нашей Церкви, молодежная – хотела, чтобы это был Катехизис, который заинтересует … Мы нашли способ такой коммуникации. Этот Катехизис – путеводитель для путешественника, который ожидает живую веру. Мать-Церковь стала сегодня рядом с каждым молодым человеком, чтобы вместе путешествовать по дорогам жизни. Нам удалось истинно и правдиво изложить веру нашей Церкви и найти путь, как донести ее до молодежи», — сказал Блаженнейший Святослав.

Катехизис создан для того, чтобы сопроводить молодого человека, который ищет в своей жизни глубокие вещи, здесь о том, как не стать циником и не потерять веру. Его страницы – это увлекательная прогулка-паломничество дорогой поиска ответов на вопросы о важнейших истинах нашей веры, которые сегодня звучат в сердцах молодых христиан XXI века, – утверждают в УГКЦ.

В первом разделе Катехизиса представлена вера как расширение горизонтов и реализация потребности в полноте, к чему стремится каждый человек.

Второй раздел Катехизиса отвечает на вопрос, как почувствовать себя личностью. Это означает, с одной стороны, почувствовать свободу и ответственность. А с другой – почувствовать свои возможности, чтобы человек мог начать личностно в жизни реагировать. Поэтому во второй части говорится о молитве как искусстве межличностного общения, потому что молитва – это когда говорю Богу о том, что наболело.

В третьей части поднимаются все нравственные вопросы и показывается, что проблемы даются для того, чтобы их решать, а не чтобы на них жаловаться. Там говорится о семейных, общественных, даже экономических проблемах. Речь идет о том, как войти в историю не ради себя самого, а сделать что-то в поколении, что останется как достижение для потомков.

Для создания молодежного Катехизиса был проведен целый ряд собеседований Блаженнейшего Святослава с молодыми людьми. Целая серия стенограмм, разговоров. Это помогло изучить запросы молодежи.

«Молодежная комиссия УГКЦ генерировала идеи, а разработчики Катехизиса собирали их вместе и раскладывали по полочкам. Так мы сформулировали идею паломничества, поскольку молодежные паломничества популярны среди молодежи. Паломничество проходит по нашей истории и географии, там, где живут наши люди… Среди героев есть несколько римских кадров, из Казахстана, это восточная диаспора, также монахиня из Бразилии, потому что Бразилия – континент монашеских призваний. Есть девочка, представительница гастарбайтеров из Рима, с опытом проблемы культурного шока. Есть девушка из Украины, у нее проблемы со здоровьем. В их компании есть отец Андрей, который присоединяется к этой группе. Этот отец Андрей – собирательный образ священника, который не имеет в себе никакого клерикализма или всезнайства. Они отправляются в паломничество, и каждая следующая тема ищет ответы на вопросы этих молодых людей», – говорит священник Мирон Бендик, один из авторов молодежного Катехизиса.

Катехизис иллюстрирован иконами, красноречивыми фотографиями. Это сделано для того, чтобы открыть для себя все богатство нашего культурного и духовного наследия.

«Он легко берется в руки. Не похож на страшную энциклопедию. В нем до 300 страниц. Везде подписано, откуда происходит икона. За этим стоит художественное измерение», – утверждают разработчики молодежного Катехизиса.

По замыслу, эти книги можно будет использовать во время паломничеств или в дискуссионных кругах брать темы для обсуждения.

«Там есть попытка честно говорить о христианстве как о реализации того максимума, который человек может иметь в жизни. Для каждого человека такое ознакомление – ценная альтернатива. Очень важно молодому человеку в момент поиска и самоутверждения не навязывать какое-то мнение, а предложить альтернативу, согласно учению Церкви. Но действительно в такие моменты поиска самоутверждения молодые люди часто оказываются за пределами Церкви, выбирая разнообразные сектантские, атеистические направления. Катехизис может помочь не потерять истинную веру и при необходимости в нее вернуться», – резюмирует о. Мирон.

Почему название «Мы идем со Христом»? Потому что, как отмечают создатели молодежного Катехизиса, «идти со Христом – это выбрать счастливую траекторию своей жизни. Бог в своем провидении имеет для нас план, который называется счастьем. Когда строим со Христом, тогда строим счастливо. Очень важно искать реальное счастье, а не представление о том, каким оно должно быть. Нужно быть верующим человеком, чтобы не разминуться со своим счастьем. Если ты не веришь, то имей претензии только к себе, почему не имеешь счастья».


Источник: РИСУ

Фото Департамента информации УГКЦ

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