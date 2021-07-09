Молодежь УГКЦ получила Катехизис «Мы идем со Христом», который дает честные ответы на важные вопросы

28 июня в помещении Львовской Духовной семинарии Святого Духа Верховный архиепископ Киево-Галицкий Святослав (Шевчук) представил издание Катехизиса для молодежи «Мы идем со Христом». Работа над ним длилась восемь лет, сразу после презентации основного Катехизиса «Христос – наша Пасха». Тогда с инициативой создания молодежного Катехизиса выступил сам Предстоятель УГКЦ.

«Сообщаю вам большую радость. У нас есть Катехизис для молодежи «Мы идем со Христом». Это большая радость и большая честь для меня провозгласить Катехизис, над которым наша Церковь работала восемь лет… Это не учебник по богословию, это не какой-то временный текст. Это исповедание веры Церкви. Его автор – Церковь. Катехитический текст всегда должен иметь своего адресата. Стоял вопрос, как говорить с молодежью на понятном для нее языке. И это была кропотливая работа, которая длилась восемь лет. Ей предшествовал серьезный этап слушания молодежи. Момент слушания и коммуникации с молодежью был основан на целой серии встреч. Это была непростая задача. Над изданием, которое я сейчас держу в руках, работали две комиссии: катехитическая и молодежная. Катехизическая комиссия заботилась о доктринальной корректности текста, чтобы передать целостность веры нашей Церкви, молодежная – хотела, чтобы это был Катехизис, который заинтересует молодежь… Мы нашли способ такой коммуникации. Этот Катехизис – путеводитель для путешественника, который ожидает живую веру. Мать-Церковь стала сегодня рядом с каждым молодым человеком, чтобы вместе путешествовать по дорогам жизни. Нам удалось истинно и правдиво изложить веру нашей Церкви и найти путь, как донести ее до молодежи», — сказал Блаженнейший Святослав.

Катехизис создан для того, чтобы сопроводить молодого человека, который ищет в своей жизни глубокие вещи, здесь о том, как не стать циником и не потерять веру. Его страницы – это увлекательная прогулка-паломничество дорогой поиска ответов на вопросы о важнейших истинах нашей веры, которые сегодня звучат в сердцах молодых христиан XXI века, – утверждают в УГКЦ.

В первом разделе Катехизиса представлена вера как расширение горизонтов и реализация потребности в полноте, к чему стремится каждый человек.

Второй раздел Катехизиса отвечает на вопрос, как почувствовать себя личностью. Это означает, с одной стороны, почувствовать свободу и ответственность. А с другой – почувствовать свои возможности, чтобы человек мог начать личностно в жизни реагировать. Поэтому во второй части говорится о молитве как искусстве межличностного общения, потому что молитва – это когда говорю Богу о том, что наболело.

В третьей части поднимаются все нравственные вопросы и показывается, что проблемы даются для того, чтобы их решать, а не чтобы на них жаловаться. Там говорится о семейных, общественных, даже экономических проблемах. Речь идет о том, как войти в историю не ради себя самого, а сделать что-то в поколении, что останется как достижение для потомков.

Для создания молодежного Катехизиса был проведен целый ряд собеседований Блаженнейшего Святослава с молодыми людьми. Целая серия стенограмм, разговоров. Это помогло изучить запросы молодежи.

«Молодежная комиссия УГКЦ генерировала идеи, а разработчики Катехизиса собирали их вместе и раскладывали по полочкам. Так мы сформулировали идею паломничества, поскольку молодежные паломничества популярны среди молодежи. Паломничество проходит по нашей истории и географии, там, где живут наши люди… Среди героев есть несколько римских кадров, из Казахстана, это восточная диаспора, также монахиня из Бразилии, потому что Бразилия – континент монашеских призваний. Есть девочка, представительница гастарбайтеров из Рима, с опытом проблемы культурного шока. Есть девушка из Украины, у нее проблемы со здоровьем. В их компании есть отец Андрей, который присоединяется к этой группе. Этот отец Андрей – собирательный образ священника, который не имеет в себе никакого клерикализма или всезнайства. Они отправляются в паломничество, и каждая следующая тема ищет ответы на вопросы этих молодых людей», – говорит священник Мирон Бендик, один из авторов молодежного Катехизиса.

Катехизис иллюстрирован иконами, красноречивыми фотографиями. Это сделано для того, чтобы открыть для себя все богатство нашего культурного и духовного наследия.

«Он легко берется в руки. Не похож на страшную энциклопедию. В нем до 300 страниц. Везде подписано, откуда происходит икона. За этим стоит художественное измерение», – утверждают разработчики молодежного Катехизиса.

По замыслу, эти книги можно будет использовать во время паломничеств или в дискуссионных кругах брать темы для обсуждения.

«Там есть попытка честно говорить о христианстве как о реализации того максимума, который человек может иметь в жизни. Для каждого человека такое ознакомление – ценная альтернатива. Очень важно молодому человеку в момент поиска и самоутверждения не навязывать какое-то мнение, а предложить альтернативу, согласно учению Церкви. Но действительно в такие моменты поиска самоутверждения молодые люди часто оказываются за пределами Церкви, выбирая разнообразные сектантские, атеистические направления. Катехизис может помочь не потерять истинную веру и при необходимости в нее вернуться», – резюмирует о. Мирон.

Почему название «Мы идем со Христом»? Потому что, как отмечают создатели молодежного Катехизиса, «идти со Христом – это выбрать счастливую траекторию своей жизни. Бог в своем провидении имеет для нас план, который называется счастьем. Когда строим со Христом, тогда строим счастливо. Очень важно искать реальное счастье, а не представление о том, каким оно должно быть. Нужно быть верующим человеком, чтобы не разминуться со своим счастьем. Если ты не веришь, то имей претензии только к себе, почему не имеешь счастья».



Источник: РИСУ

Фото Департамента информации УГКЦ