Молитвенные намерения Папы Франциска на октябрь: прошение о наступлении «миссионерской весны» в Церкви

Всемирная сеть молитвы Святейшего Отца опубликовала очередное видеопослание с молитвенными прошениями на октябрь, в котором Папа Франциск говорит о необходимости «нового импульса в миссионерской деятельности Церкви», в решительном возвещении умершего и воскресшего Иисуса. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Епископ Рима подчёркивает, что «миссией ad gentes мы называем выход на окраины, в общественные, культурные и религиозные пространства, которые всё ещё незнакомы с Евангелием». В этот Чрезвычайный месяц миссий Папа Франциск настоятельно призывает христиан «молиться, дабы Святой Дух вдохновил на новую миссионерскую весну всех крещёных и посланных Церковью Христовой».