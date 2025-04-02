Молитвенные интенции Папы Франциска на апрель 2025 года (+ ВИДЕО)

Всемирная сеть молитвы Святейшего Отца опубликовала послание, в котором Папа Франциск комментирует свои молитвенные прошения на апрель этого года: о правильном использовании новых технологий. Передает русская служба Vatican News.

«Как бы мне хотелось, чтобы мы меньше смотрели на экраны и больше – в глаза друг другу! – пишет Епископ Рима. – Если мы проводим больше времени с мобильным телефоном, чем с людьми, значит, что-то не так. Экран заставляет забыть, что за ним находятся реальные люди, и они дышат, смеются, плачут. Это правда, технологии – плод интеллекта, которым наделил нас Бог, но пользоваться ими нужно правильно. Они не могут приносить пользу лишь некоторым, в то время как другие остаются в стороне. Что же делать? Использовать технологии, чтобы объединять, а не разделять; помогать бедным, улучшать жизнь больных и инвалидов. Нужно использовать технологии для ухода за общим домом, чтобы встречаться как братья. Ведь когда мы смотрим друг другу в глаза, понимаем главное: мы братья и сёстры, дети одного Отца», – подчёркивает Епископ Рима и в конце послания приглашает верующих:

«Помолимся, дабы использование новых технологий не подменяло человеческих отношений, но уважало достоинство людей и помогало справляться с кризисами нашего времени».