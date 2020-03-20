Молитва о прекращении распространения коронавируса

Дорогие братья и сестры, предлагаю вам молитву о прекращении распространения эпидемии коронавируса и молитву по ходатайству слуги Божия доктора Гааза. Пусть через заступничество святого доктора Господь скорее избавит нас от эпидемии.

Ваш во Христе

+ Павел Пецци

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Боже, Отче наш,

с упованием молим Тебя о прекращении распространения эпидемии и о ее скорейшем преодолении. Просим Тебя о возвращении здоровья больным, о мире и милосердии в регионах, подверженных эпидемии, и во всем мире. Прими в Свое Царство усопших, утешь их родных и близких. Поддерживай и защищай тех, кто борется с вирусом и помогает больным, вдохновляй и благословляй тех, кто пытается контролировать ситуацию, всем нам даруй благоразумие и солидарность.

Господи Иисусе, Ты – Врачеватель души и тела. Мы чувствуем себя беспомощными перед глобальной угрозой эпидемии, но уповаем на Тебя и просим: даруй нам мир и здоровье.

Пресвятая Богородица, храни нас и защити Своим покровом, веди нас в любви к Твоему Сыну, нашему Господу Иисусу Христу. Аминь.

Святой Себастьян, молись о нас!

Святой Антоний Падуанский, молись о нас!

Святой Карл Борромео, молись о нас!

Святой Дамиан де Вёстер, молись о нас!

Святой Рох, молись о нас!

Святая Франциска Римская, молись о нас!

Святая Розалия, молись о нас!

Святой Риккардо Пампури, молись о нас!

Блаженные Маргарита Молли и Джентиле Джусти, молитесь о нас!

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Молитва по ходатайству Слуги Божия доктора Гааза

Отче Небесный, заступничеством Слуги Твоего Фёдора Гааза, святого доктора, заступника страждущих и заключённых, молим Тебя: даруй исцеление больным, милосердие, мужество и защиту от заражения – помогающим в страданиях, память о Христе пастырям, мудрость и заботу о людях мирским властям, всем нам – усердие делать добро. Тебя, даровавшего слуге Твоему доктору Гаазу самоотверженную любовь и милосердие к страждущим, молим прославить Его в сонме Твоих святых, чтобы явить в нём образец преданной Богу жизни и христианского служения ближним через деятельное сострадание к больным, бедным и униженным. Через Христа, Господа нашего. Аминь.

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СУППЛИКАЦИЯ

Пр. Святый Боже, * Святый Крепкий, * Святый Бессмертный, * Помилуй нас.

1. От мора, голода, огня и войны * Избавь нас, Господи.

2. От внезапной смерти * Избавь нас, Господи.

3. Мы грешники, Тебя, Бога, просим – * Услышь нас, Господи.

Источник: Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве