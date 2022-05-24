Молитва, дружба и щедрость: Папа дал советы молодежи

В субботу 21 мая Папа Франциск встретился в Ватикане с группой подростков из Генуи, которые недавно приняли Таинство Миропомазания или к нему готовятся. Передает русская служба Vatican News.

В начале аудиенции Святейший Отец поинтересовался у ребят, справедливо ли в народе миропомазание называют «таинством прощания»: имеется в виду, что после его принятия подростки, поставив необходимую «галочку» о прохождении катехизации и получив свидетельство, которое понадобится для венчания, как правило, покидают Церковь. Молодежь ответила, что это неправда, и Папа с одобрением отметил, что «сила, принятая в миропомазании, позволяет идти вперед не только в Церкви, но и в собственной жизни, в жизни каждого из нас, потому что миропомазание готовит нас к тому, чтобы мы стали хорошими людьми, добропорядочными гражданами и добрыми христианами».

Папа дал ребятам несколько рекомендаций для духовной жизни, подчеркнув, что дар, полученный в конфирмации, необходимо беречь, о нем нужно заботиться: «Нельзя убирать его в ящик: его нужно хранить в сердце». Для этого незаменима постоянная молитва, а также дружба: «В Церкви мы не живем по принципу ʺтолько яʺ или ʺя и Богʺ, — нет, мы все вместе, в общине». Таким образом, важны две вещи: молитва и общинная жизнь.

Еще один совет Папа сопроводил шуткой, напомнив, что он сам имеет генуэзские корни и знает, что щедрость не считается добродетелью жителей этого города, — их называют скупердяями. «Будьте щедрыми, — сказал Папа, — щедро отдавайте, проявляйте щедрость со всеми, с общиной. <…> Помогайте другим и будьте общиной», — призвал Папа молодежь, подчеркнув ценность братства и дружбы.