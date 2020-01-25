Молимся о христианском единстве: в Кафедральном соборе Преображения Господня состоялось экуменическое богослужение (+ФОТО)

Экуменическое богослужение в рамках традиционной Недели молитв о единстве христиан прошло в Кафедральном соборе столицы Сибири в праздник Обращения Апостола Павла, в нынешнюю субботу, 25 января.

Материалы «Недели молитв о единстве» в этом году были подготовлены христианскими Церквами островного государства Мальта, а в их основу был положен текст из Книги Деяний Апостолов, повествующий о прибытии на Мальту потерпевших кораблекрушение Павла и его спутников (Деян 27,18 – 28,10). Из этого текста была заимствована и тема нынешней «Экуменической Недели»: «Иноплеменники оказали нам немалое человеколюбие» (Деян 28,2). Речь идет о добродетели гостеприимства, о доброжелательной открытости по отношению к носителям иных конфессиональных и религиозных воззрений, других обычаев и культур.

На богослужении предстоятельствовали настоятель Кафедрального собора отец Денис Марчишин и два лютеранских пастора, представляющих различные деноминации – Виталий Моор (ЕЛЦ) и Павел Храмов (СЕЛЦ). Кроме хозяев-католиков, в храме присутствовали представители ряда протестантских общин и учреждений, включая директора Сибирского отделения Российского Библейского Общества, а главная религиозная конфессия страны – Русская Православная Церковь – была представлена иереем Александром Сахненко, помощником управляющего Новосибирской епархией по представительским вопросам. Организатором же и «душой» мероприятия, как и во все предыдущие годы, выступил отец Коррадо Трабукки, OFM, ответственный в Преображенской епархии за экуменическое служение, которому на этот раз помогали монахини из Конгрегации Сестер Святой Елизаветы.

Все три предстоятеля межконфессионального молебна о единстве выступили с кратким словом проповеди и все они так или иначе высказали одну и ту же мысль: никому не следует отказываться от своих религиозных традиций, от своего специфического духовного наследия, но при этом заданием каждого христианина является всё более глубокое погружение в атмосферу евангельского свидетельства, как и в тайну Пресвятой Троицы, и по мере того, как это происходит в нашей жизни, мы становимся носителями «духа единства», живыми орудиями Отца Небесного в водворении христианского единства, о котором некогда просил в Своей «Архиерейской молитве» Господь наш Иисус Христос. А лютеранский священник Павел Храмов, кроме того, особым образом подчеркнул важность умения с благодарностью принимать служение и вклад верных других исповеданий и в этой связи выразил благодарность католической общине Новосибирска за ежегодно проводимое ею экуменическое богослужение, которое является одной из немногих оказий для наших верующих во Христа земляков зримым образом засвидетельствовать свое стремление к единению.

Для большей наглядности на всё время богослужения в пресвитерии был выставлен изготовленный сестрами-елизаветками плакат с изображением плавающего судна, в котором можно было узнать как потерпевший крушение у берегов Мальты корабль, перевозивший апостола Павла, так и «ладью Петрову», которая с давних времён является одним из самых красноречивых символов Церкви. Во время общей молитвы, отдельные воззвания которой зачитывали представители различных христианских общин города, каждому прошению предшествовало вынесение в пресвитерий к изображению корабля символического «весла», отражающего суть возносимой просьбы. Названия этих восьми весел, столь важных для продвижения по житейскому морю корабля-церкви, следующие: Примирение, Свет, Надежда, Доверие, Сила, Гостеприимство, Обращение, Щедрость.

Экуменическое богослужение в соборе Преображения Господня в Новосибирске завершилось призывом отца Дениса Марчишина – «Мы собрались здесь как христиане и, следовательно, свидетели Христа, жаждущие единства: будем же прилагать все усилия для достижения общей цели!» – после чего его участники сделали на память общее фото.



Некоторые моменты богослужения представлены в фоторепортаже студии «Кана»: