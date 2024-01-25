«Мир во главе»: шествие молодёжи «Католического действия»

В воскресенье 28 января праздничным шествием к базилике Святого Петра и молитвой «Ангел Господень» с Папой Франциском завершится традиционная встреча Месяца мира, организованная церковным движением «Католическое действие».

В этом году организаторы встречи, которая проходит в 45-й раз, выбрали лозунг «Мир во главе». Вдохновляясь посланием Папы на Всемирный день мира, которым он обращается ко всей Церкви, «Католическое действие» призывает стать выразителями мира, преодолевающими время и пространство и проникающим в наше время, отмеченное конфликтами и войнами.

Юные римляне из католического движения в возрасте от 3 до 14 лет вместе с родителями и наставниками, а также со своими сверстниками из школ и приходов, составят праздничное шествие «Караван мира», чтобы вместе свидетельствовать надежду на мир на улицах Рима.

В Месяц мира молодые люди берут на себя обязательство быть вестниками против любого рода насилия, угнетения, конфликтов между людьми и государствами, заявляя о своём стремлении к миру, которое в последние годы стало особенно актуальным.



Источник: Vatican News