Министр культуры Франции предложила сделать платным вход в Нотр-Дам

Министр культуры Франции Рашида Дати предлагает сделать платным вход в собор Парижской Богоматери. Об этом она заявила в интервью газете Le Figaro.

«Я предложила архиепископу Парижа установить символическую плату для всех туристов и направлять эти средства на сохранение французских церквей», — сказала Дати.

По ее словам, цена в €5 за визит «позволит собрать €75 млн за год». Это будет хорошим подспорьем для восстановления храмов не только в Париже, но и в провинции.

Собор Парижской Богоматери на протяжении столетий является самым известным зданием Парижа, он включен в список мировых исторических памятников. Первый камень в его основание был заложен в 1163 году при Людовике VII, короле из династии Капетингов.

В 2013 году собор Парижской Богоматери отметил 850-летие. В соборе хранится одна из главных христианских реликвий — Терновый венец Иисуса Христа. До пожара Нотр-Дам ежегодно посещали около 15 млн человек.

Вечером 15 апреля 2019 года в храме вспыхнул пожар, огонь удалось полностью потушить лишь утром следующего дня. Возгорание произошло в районе шпиля по не выясненным до сих пор причинам. Огонь полностью уничтожил деревянную крышу и сам шпиль, который упал на каменный свод и пробил его в трех местах.

Президент Франции Эмманюэль Макрон распорядился отреставрировать собор в течение пяти лет. В мае 2024 года он заявил, что собор Парижской Богоматери откроется для посетителей 8 декабря. При этом полное завершение восстановительных работ в соборе намечено на 2029-2030 годы.



Источник: ТАСС