Министерство культуры РФ предложило предусмотреть передачу экспонатов религиозным организациям
Минкультуры РФ предлагает распространить на религиозные организации пункт закона «О Музейном фонде РФ и музеях» о передаче в безвозмездное пользование организациям находящихся в государственной собственности музейных предметов.
Соответствующий проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов, передает «Интерфакс».
Согласно пояснительной записке к документу, «для придания правовой определенности законопроектом предлагается уточнить, что предусмотренная частью второй статьи 16 Закона о Музейном фонде возможность передачи находящихся в государственной собственности музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав государственной части Музейного фонда РФ, в безвозмездное пользование организациям, распространяется также на религиозные организации».
Кроме того, законопроектом предлагается включить музейные предметы и коллекции, не отнесенные к государственному Музейному фонду РФ, к «особо ценному движимому имуществу музеев».
Согласно пояснительной записке, сегодня на музейные предметы, не включенные в состав Музейного фонда РФ, то есть не являющиеся предметами научно-вспомогательного и иных фондов собрания музея, «может быть наложено взыскание по долгам музея, поскольку такое учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, за исключением особо ценного движимого имущества».
Кроме того, сейчас музеи вправе распоряжаться музейными предметами научно-вспомогательного и иных фондов без согласия собственника, что «не исключает возможность необоснованной передачи музейных предметов и музейных коллекций из собраний музеев третьим лицам».
После внесения изменений такие предметы получат наравне с его основным фондом «иммунитет» от взыскания по обязательствам музея, а сделки музея в отношении таких музейных предметов будут подлежать обязательному согласованию с их собственником.
Законопроектом также предлагается установить дополнительные условия для прекращения права оперативного управления музея на его музейные предметы и коллекции. Предлагаемые меры позволят исключить случаи необоснованной передачи музейных предметов и коллекций другим музеям и иным организациям, говорится в пояснительной записке.
(Фото: stsl.ru)
При использовании материалов сайта ссылка на «Сибирскую католическую газету» © обязательна