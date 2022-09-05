Министерство культуры РФ предложило предусмотреть передачу экспонатов религиозным организациям

Министерство культуры РФ предложило предусмотреть передачу экспонатов религиозным организациям

Сентябрь 05, 2022

Минкультуры РФ предлагает распространить на пункт закона «О Музейном фонде РФ и музеях» о передаче в безвозмездное пользование организациям находящихся в государственной собственности музейных предметов.

Соответствующий проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов, передает «Интерфакс».

Согласно пояснительной записке к документу, «для придания правовой определенности законопроектом предлагается уточнить, что предусмотренная частью второй статьи 16 Закона о Музейном фонде возможность передачи находящихся в государственной собственности музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав государственной части Музейного фонда РФ, в безвозмездное пользование организациям, распространяется также на религиозные организации».

Кроме того, законопроектом предлагается включить музейные предметы и коллекции, не отнесенные к государственному Музейному фонду РФ, к «особо ценному движимому имуществу музеев».

Согласно пояснительной записке, сегодня на музейные предметы, не включенные в состав Музейного фонда РФ, то есть не являющиеся предметами научно-вспомогательного и иных фондов собрания музея, «может быть наложено взыскание по долгам музея, поскольку такое учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, за исключением особо ценного движимого имущества».

Кроме того, сейчас вправе распоряжаться музейными предметами научно-вспомогательного и иных фондов без согласия собственника, что «не исключает возможность необоснованной передачи музейных предметов и музейных коллекций из собраний музеев третьим лицам».

После внесения изменений такие предметы получат наравне с его основным фондом «иммунитет» от взыскания по обязательствам музея, а сделки музея в отношении таких музейных предметов будут подлежать обязательному согласованию с их собственником.

Законопроектом также предлагается установить дополнительные условия для прекращения права оперативного управления музея на его музейные предметы и коллекции. Предлагаемые меры позволят исключить случаи необоснованной передачи музейных предметов и коллекций другим музеям и иным организациям, говорится в пояснительной записке.

(Фото: stsl.ru)

ТЕГИ

Print Friendly
vavicon
При использовании материалов сайта ссылка на «Сибирскую католическую газету» © обязательна