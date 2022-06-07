Межрелигиозное общение в разобщенном мире

«Межрелигиозный диалог и дружеское общение»: этой теме посвящена пленарная сессия Департамента Св. Престола по межрелигиозному диалогу. Папа Франциск встретился с ее участниками как раз после вступления в силу апостольской конституции, реформирующей Римскую Курию, в результате которой были переименованы практически все куриальные ведомства. Передает русская служба Vatican News.

Упоминая об этих нововведениях, Папа отметил, что они прекрасно вписываются в синодальный путь Католической Церкви, и напомнил об истории департамента, посвященного межрелигиозному диалогу: Папа Павел VI объявил о создании «Секретариата по делам нехристиан» в проповеди на Пятидесятницу 1964 года, во время Второго Ватиканского собора. Это произошло еще до принятия декларации Nostra aetate об отношении Церкви к нехристианским религиям и до издания энциклики Ecclesiam suam, которая считается «хартией диалога в его разнообразных формах».

Переходя к сегодняшнему дню и комментируя тему пленарного заседания межрелигиозного ведомства, Папа констатировал, что «наш мир, являясь все более взаимосвязанным, далеко не стал таким же братским и дружеским, — наоборот». В этих условиях миссия Департамента по межрелигиозному диалогу заключается в том, чтобы «продвигать, вместе с другими верующими, братский и дружеский мир, путь поиска Бога, рассматривая последователей других религий не абстрактно, но с их конкретной историей, с их устремлениями, ранами и мечтами».

Каждый человек – это «частица огромной мозаики, которая прекрасна уже сама по себе, но лишь вместе с другими частицами составляет образ – в дружеском общении различий». Это общение подразумевает стремление вместе планировать будущее; оно «объединяет, не колонизируя другого, но сохраняя его самобытность». В этом смысле оно имеет «политическое значение, будучи альтернативой социальной разобщенности и конфликту».