Месса всех народов в Томске (+ ФОТО)

Томск — это крупный образовательный центр, где находится самый старый университет Сибири, основанный в 1878 году царем Александром II как Императорский Сибирский Университет (ныне он носит официальное название «Национальный исследовательский Томский государственный университет»). Сегодня в Томском университете (ТГУ), как и в других вузах города, учится много иностранцев, среди которых очень много католиков. Католики-иностранцы активно участвуют в жизни томского прихода Покрова Пресвятой Богородицы Царицы Святого Розария. Международный характер прихода в Томске показывает на практике, что Церковь католическая – значит «вселенская», то есть она существует для всех людей независимо от их национальности, языка, гражданства и культуры.

Чтобы более наглядно показать католический-вселенский характер Церкви, 9 июня с. г. в томском приходе была организована Месса всех народов под лозунгом: «Да будут все едино» (Ин 17,21).

В этот день в храме собрались католики и христиане иных конфессий из Индонезии, Вьетнама, Индии, Египта, Польши, Ганы, Танзании, Камеруна, Нигерии, Уганды, Никарагуа, Венесуэлы, Перу, Эквадора. Были представители Армянской общины и ассирийской диаспоры из Грузии.

Как отметил в начале богослужения настоятель прихода отец-иезуит Войтек Зиолек: „Мы сегодня здесь не для того, чтобы провести какой-то фестиваль культур и народов, или чтобы участвовать в литургическом представлении. Но мы собрались, чтобы вместе молиться и благодарить Бога. Мы не одинаковы, но мы едины – потому, что нас объединяет крещение”.

Во время Литургии звучали песни, молитвы и чтения из Библии на разных языках.

В принесении даров участвовали прихожане из разных стран, одетые в свои национальные костюмы.

Всю литургию подготовили сами католики-иностранцы, которым раз в месяц служит Евхаристию на английском языке отец Майкл Десджаржинс SJ.

Стоит отметить, что приход в Томске — первый католический приход за Уралом. Основатели прихода отцы-иезуиты прибыли сюда в 1816 году. Приход был с самого начала международным: членами общины были поляки, французы, немцы и белорусы.

В конце Св. Мессы Отец Войтек SJ произнёс, что дает „специальное благословение для тех, кто первый раз в нашем храме, чтобы вы знали, что католики не только не кусаются, но рады каждому, кто к нам приходит – независимо какой он национальности. Если мы делаем что-то для всех, тогда это христианство, а если только для себя, для «наших или своих», то это уже не имеет отношения к христианству”.

А после богослужения все участники были приглашены на дружеское чаепитие, подготовленное сестрами Матери Терезы.



Брат Дамиан Войцеховски SJ