Мексика потребовала извинений у Католической Церкви за её роль в колонизации Америки 500 лет назад

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор направил Папе Римскому письмо с призывом к Католической Церкви принести извинения за угнетение и истребление коренных народов в период завоевания Мексики испанцами в начале XVI века.

Письмо (.pdf) было опубликовано в Twitter господина Обрадора 10 октября и в бумажном виде было передано в тот же день Папе Римскому супругой президента Мексики в ходе личной встречи.

(Официальная поездка супруги президента Беатрис Гутьеррес в Европу проходит в преддверии важных для Мексики юбилеев — 700-летия основания Теночтитлана/Мехико, 200-летия революции и 500-летия начала испанской колонизации.)

В этот же день власти Мехико приняли решение о демонтаже памятника Христофору Колумбу, который мексиканская общественность грозила демонтировать самостоятельно.

Как отмечает в своем обращении господин Обрадор, Католическая Церковь, Испанская монархия и правительство Мексики должны принести публичные извинения за те кровавые бесчинства, жертвами которых стали коренные народы Мексики 500 лет назад.

«Они заслуживают не только великодушного отношения с нашей стороны, но также искренних обязательств, что никогда больше неуважительные деяния не будут совершаться в отношении их верований и культуры»,— написал он.

Ватикан пока не прокомментировал это обращение, — сообщает газета «КоммерсантЪ».

В прошлом году господин Обрадор обратился с аналогичным призывом в письме и в видеоформате к королю Испании Филиппу VI и Папе Римскому Франциску. Однако правительство Испании категорически отвергло содержащиеся в письме утверждения об убийствах и угнетении коренных народов Мексики в период завоевания ее испанцами, заявив, что о событиях 500-летней давности нельзя судить с точки зрения современных критериев.