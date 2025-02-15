Бруни: состояние Папы стабильно, он хорошо отдохнул за ночь и продолжает лечение

В полдень 15 февраля директор Зала печати Ватикана сообщил, что Папа Франциск, который со вчерашнего дня находится в римской больнице им. Агостино Джемелли с респираторной инфекцией, продолжает плановое стационарное лечение, и его состояние стабильно.

На встрече с журналистами Маттео Бруни отметил, что Святейший Отец «хорошо отдохнул за ночь, утром позавтракал и прочитал несколько газет».

Лечение продолжается в плановом порядке, проводятся необходимые медицинские обследования. «Температура остаётся в норме, признаков ухудшения нет».

Вопрос о возможном проведении воскресной молитвы «Ангел Господень» из больницы пока остаётся открытым, сообщил глава пресс-службы Святейшего Престола.

Тем временем пожелания скорейшего выздоровления поступают от различных поместных Церквей и епископских конференций, а также от многих верующих, которые в соцсетях выражают Папе Франциску духовную близость и поддержку.



Источник: русская служба Vatican News