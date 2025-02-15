Бруни: состояние Папы стабильно, он хорошо отдохнул за ночь и продолжает лечение

Бруни: состояние Папы стабильно, он хорошо отдохнул за ночь и продолжает лечение

Февраль 15, 2025

В полдень 15 февраля директор Зала печати Ватикана сообщил, что , который со вчерашнего дня находится в римской больнице им. Агостино Джемелли с респираторной инфекцией, продолжает плановое стационарное , и его состояние стабильно.

На встрече с журналистами отметил, что Святейший Отец «хорошо отдохнул за ночь, утром позавтракал и прочитал несколько газет».

Лечение продолжается в плановом порядке, проводятся необходимые медицинские обследования. «Температура остаётся в норме, признаков ухудшения нет».

Вопрос о возможном проведении воскресной молитвы «Ангел Господень» из больницы пока остаётся открытым, сообщил глава пресс-службы Святейшего Престола.

Тем временем пожелания скорейшего выздоровления поступают от различных поместных Церквей и епископских конференций, а также от многих верующих, которые в соцсетях выражают Папе Франциску духовную близость и поддержку.


Источник: русская служба Vatican News

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