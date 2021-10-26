Мария Монтессори трудилась во имя братства и мира — Папа Франциск

Папа Франциск приветствовал и благословил участников международного конгресса, организованного в Риме Национальным фондом М. Монтессори по случаю 150-летия со дня рождения выдающегося итальянского педагога, сообщает Vatican News.

В телеграмме на имя президента фонда Бенедетто Скопполы государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин сообщает, что Его Святейшество одобряет проведение конгресса, посвященного памяти «столь выдающегося педагога, одной из известнейших представительниц культуры ХХ столетия, которая оставила глубокий след в педагогике и в обществе в целом».

Вспоминая о ее «обязательстве во имя созидания более братского и мирного мира», Папа желает фонду «щедро трудиться ради новых поколений, чтобы воспитывать людей, способных к солидарности, граждан мира, открытых к диалогу и гостеприимству».

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Мария Монтессори (итал. Maria Montessori; 31 августа 1870 — 6 мая 1952) — итальянский врач, педагог, учёный, философ, гуманистка, католичка. Стала первой женщиной в итальянской истории, окончившей курс медицины, и одной из первых носительниц учёной степени доктора наук. Её поддержка общедоступного школьного образования очень многое дала в своё время.

М. Монтессори — создатель уникальной педагогической системы, основанной на идее свободного воспитания, которая носит её имя. Данная педагогическая система до настоящего времени используется во многих государственных и частных школах по всему миру. Метод основан на идеях сво­бод­но­го вос­пи­та­ния и лежит в русле гуманистической педагогики. Важное место отводится сенсорному воспитанию – развитию органов чувств – при помощи дидактических занятий и специально организованной среды. Основными принципами системы являются: самостоятельность ребёнка; свобода в установленных границах; естественное психологическое, физическое и социальное развитие ребёнка.