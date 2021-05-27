Лютеранский, католический и православный священники прокомментировали популярные мифы о Мартине Лютере

Вормсский эдикт – указ императора Священной Римской империи Карла V, поставивший вне закона Мартина Лютера, был обнародован 500 лет назад. По просьбе РИА Новости представители лютеранства, католицизма и православия рассказали, как этот документ воспринимается сегодня и какую роль сыграл в церковной истории.

Несмотря на негативное отношение к учению Лютера, Карл V позволил ему разъяснить свои взгляды на рейхстаге – высшем законосовещательном органе империи – открывшемся в январе 1521 года в городе Вормсе. Там Лютер изложил главные тезисы своего вероучения. Там же прозвучала на немецком ставшая знаменитой и крылатой фраза: “На том стою, и не могу иначе”.

Вормсский эдикт стал одним из ключевых документов рейхстага, не столько вероучительным, сколько запретительным – он прямо запрещал кому-либо из правителей германских земель давать мятежному богослову защиту от империи и католической церкви, однако саксонский курфюрст Фридрих укрыл его в замке Вартбург.

«Это не разделение Церквей, но заявление Лютером своей позиции перед высшей властью. Для нас это свидетельство о мужестве веры. Это событие окончательно зафиксировало позицию Лютера», — рассказал информагентству канцлер Евангелическо-лютеранской церкви России (ЕЛЦР) пастор Виктор Вебер.

Годовщину, по его словам, протестанты отметили серией семинаров в Москве и Санкт-Петербурге.

Генеральный секретарь Конференции католических епископов России (ККЕР) священник Штефан Липке SJ напомнил, что на момент издания эдикта Лютер уже был осужден церковью – этому была посвящена папская булла Exsurge Domine.

Впрочем, сегодня католики иначе относятся к его учению, чем пять столетий назад: Лютер был неправ, но он указал на преувеличения в церкви.

“Поэтому Лютер и сейчас формально не оправдан, но решено в 1999 году, что в главном пункте – об оправдании грешника – нет раздора”, — добавил о. Липке.

Тем не менее, на Вормсском рейхстаге Мартин Лютер нащупал болевую точку империи, считает доцент Московской духовной академии и Сретенской духовной академии священник Антоний Борисов. Собравшейся знати он продемонстрировал, что выступает за национальную независимость немецкого христианства от папского престола.

«Император Карл V, по происхождению испанец, с большим презрением относился к германской культуре, не собирался учить немецкий язык и общался со своими германскими подданными на латыни, окружил он себя испаноязычным окружением, которое тоже с презрением относилось ко всему германскому. Мартин Лютер во время общения с императором, которое происходило во время Вормсского рейхстага перед глазами всех собравшихся, демонстративно отказался общаться с императором на латыни, и в какой-то момент перешел на немецкий, произнеся свою знаменитую фразу», — пояснил о. Антоний.

С лютеранским восприятием веры, считает священник, связаны определенные мифы. Например, то, что Мартин Лютер, провозгласив Священное писание единственным источником вероучения, отказался от любых форм предания.

«Это на самом деле не так. Лютер с большим уважением относился к ряду святых отцов, к их произведениям – например, его любимым автором наряду с Августином Блаженным был святитель Иоанн Златоуст, которого Лютер почитал. Лютеране сохранили уважение к древним символам веры, к кратким изложениям христианского вероучения к решениям Вселенских соборов, как минимум до четвертого включительно. Поэтому определенный массив предания у лютеран сохранился», — добавил представитель РПЦ. Это позволяет, по его мнению, говорить и об определенной комплиментарности тогдашнего лютеранского учения православному. Тем не менее, “по большому счету, можно говорить о том, что маятник, который в лице католицизма находился в одной крайности, сместился в лице протестантизма в иную крайность. Но, к сожалению, не задержался на золотой середине, которую олицетворяет православие”, — выразил свою точку зрения православный священник.