Лукашенко: необходимо более интенсивно готовить католических священников в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вести подготовку католических священников следует в Белоруссии, чтобы потом не везти их из других стран.

Белорусский лидер отметил, что обсуждал этот вопрос с Папой Римским. В понедельник Лукашенко провел встречу с митрополитом Минским и Заславским Вениамином, Патриаршим экзархом всея Беларуси.

«Мы построили немало приходов, и у нас порой не хватает священнослужителей. И не только у вас. Но Православная Церковь из-за рубежа, из чуждых нам стран не везет священнослужителей, как это происходит в некоторых конфессиях. И я Папе Римскому, и прежнему, и нынешнему, обозначил эту тему», – приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

Президент Белоруссии считает, что в стране надо «более интенсивно готовить своих католических священнослужителей». Этот вопрос, по его словам, был поставлен еще перед Папой Римским Бенедиктом XVI.

«Мы будем на этом настаивать», – заявил Лукашенко.