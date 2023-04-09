Литургия Святой Пасхальной Ночи в Кафедральном соборе Новосибирска (+ ФОТО)

Святую Мессу Навечерия Пасхи поздним вечером 8 апреля 2023 г. в Кафедральном соборе Преображения Господня возглавил Его Преосвященство Владыка Иосиф Верт.

Богослужение началось за 2 часа до полуночи в субботу, а закончилось уже после полуночи – в первом часу воскресенья 9 апреля. И это неудивительно, ведь Месса Навечерия Пасхи – «матерь всех бдений», самое длительное богослужение литургического года. В течение одной литургии воспоминается вся история творения, вся история отношений человека и Бога, которая в Евхаристии вместе с хлебом и вином приносится на алтарь Агнца, чтобы стать освященной и преображенной Его жизнью.

Светильничное богослужение с благословением огня и пасхальной свечи, пропетый настоятелем собора отцом Григорием Федосеевым гимн Провозглашения Пасхи (Exsultet), торжественное троекратное ‘Аллилуйя’ перед чтением Евангелия – всё это свидетельство вступления Церкви в новый литургический период, период перехода от смерти в жизнь, от тьмы к свету, от ужаса Креста к радости Воскресения.

Пасхальная ночь – это ночь «безумия Бога», принимающего последних как первых. Каждый из нас может повторить вопрос жен-мироносиц: «Кто отвалит нам камень от двери гроба?» Кто отвалит камень от гроба наших грехов, слабостей, невзгод и падений? Но и в глубине этого нашего «гроба» мы взором веры сможем разглядеть Ангела Света. Христос воскрес из мертвых – и камень наших грехов отвален! Христос воскрес – и ночь стала светлее дня! Ибо Его есть Царство и сила и слава во веки!

В эту Святую Пасхальную Ночь вся община прихода Преображения Господня в Новосибирске обновила свои крещальные обеты, после чего Владыка Иосиф в воспоминание о принятом Крещении окропил верных освященной по специальному пасхальному обряду водой.

А окончание богослужения было ознаменовано обрядом, который тоже совершается один-единственный раз в году – освящением пищи к пасхальному столу: крашеных яиц, куличей, мясных изделий…



Основные моменты Пасхального богослужения — в большом праздничном фоторепортаже Студии «Кана»: