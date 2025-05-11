Лев XIV помолился у могилы Папы Франциска в Санта-Мария-Маджоре (+ ФОТО)

Папа Лев XIV посетил базилику Санта-Мария-Маджоре 10 мая 2025 года, где помолился у могилы своего предшественника, Папы Франциска. Этот визит был частным и состоялся после возвращения Святейшего Отца из Дженаццано, сообщает Vatican News.

Вход понтифика в храм сопровождался музыкальным выступлением оркестра, располагавшегося на площади. Кортеж, сопровождавший Святейшего Отца, въехал в базилику через боковые ворота.

Во время своего визита Папа Лев XIV остановился у скульптуры «Мария — Царица мира», которая находится в левом нефе базилики. Эта статуя имеет глубокое историческое значение — она была заказана Папой Бенедиктом XV в 1918 году для ходатайствова перед Пресвятой Девой Марией дабы положить конец Первой мировой войне.

В конце визита Епископ Рима вознёс молитву перед чудотворной иконой Пресвятой Богородицы Salus Populi Romani («Спасение римского народа»).

Визит в Санта-Мария-Маджоре стал последней остановкой после поездки Святейшего Отца в Дженнаццано, где он посетил святилище Матери Доброго совета, о котором заботятся отцы-августинцы.