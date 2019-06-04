ЛЕТНИЕ РЕКОЛЛЕКЦИИ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ — 2019

В Москве нынешним летом состоятся специальные реколлекции (духовные упражнения) для педагогов. Напомними, что подобные упражнения уже проводились прошлым летом с участием священников-иезуитов из Католического института Святого Фомы.

Очередные Игнатианские реколлекции для педагогов пройдут 12-14 августа 2019 года в Институте св. Фомы, под руководством директора института о. Штефана Липке, SJ.

Занятия будут начинаться ежедневно в 9:30 и заканчиваться Св. Мессой в 18 ч.

Официальная страничка мероприятия —

https://www.facebook.com/events/2309306572425106/