ЛЕТНИЕ РЕКОЛЛЕКЦИИ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ — 2019

ЛЕТНИЕ РЕКОЛЛЕКЦИИ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ — 2019

Июнь 04, 2019

В Москве нынешним летом состоятся специальные () для педагогов. Напомними, что подобные упражнения уже проводились прошлым летом с участием священников-иезуитов из Католического института Святого Фомы.

Очередные Игнатианские реколлекции  для педагогов пройдут 12-14 августа 2019 года в Институте св. Фомы, под руководством директора института о. Штефана Липке, SJ.

Занятия будут начинаться ежедневно в 9:30 и заканчиваться Св. Мессой в 18 ч.

Официальная страничка мероприятия — 

https://www.facebook.com/events/2309306572425106/

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