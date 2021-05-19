«Лекарство против коронавируса только одно – наше единство»: круглый стол о социальном служении религиозных общин в условиях пандемии состоялся в Москве

Круглый стол, посвященный межконфессиональному сотрудничеству в социальном служении, состоялся 17 мая в Отделе внешних церковных связей Московского Патриархата (ОВЦС) в рамках XXIХ Международных образовательных чтений. Эта тематика традиционна для подобных «круглых столов», однако в этом году, по понятным причинам, тема была особенной: «Социальное служение религиозных общин в условиях пандемии COVID-19: вызовы и действия». Представители разных конфессий делились опытом проживания пандемии и связанных с ней ограничений и новыми социальными инициативами, возникшими на волне этих событий, заостряя внимание на реальном сотрудничестве и взаимопомощи религиозных общин друг другу.



Иеромонах Стефан (Игумнов), секретарь ОВЦС по межхристианским отношениям, открыл встречу, передав приветствие участникам от председателя ОВЦС митрополита Волоколамского Илариона. Сейчас, по прошествии года после начала пандемии, уже можно проанализировать, как реагировали на новые внезапные вызовы христиане во всем мире. Очевидно, что светские власти далеко не сразу и не везде поняли, какие меры надо предпринять для защиты населения. По словам о. Стефана, в это время многие ждали реакции Церквей: «У нас был шанс оказаться в ситуации, когда нашего голоса ждали. В первые месяцы пандемии все хотели знать, что скажет Русская Православная Церковь». Он рассказал, что в этот период христианские лидеры связывались друг с другом, Патриарх Кирилл и Папа Франциск были в переписке, обменивались мнениями, как и лидеры протестантских общин, восточных Церквей. В результате возникло «общее понимание»: необходимо выполнять важнейшие санитарные ограничения, но вопрос о тотальном закрытии храмов неприемлем. Несмотря на отдельные исключения (Греция, где храмы были закрыты), в большинстве стран христианам удалось реализовать «срединный путь»: великопостные, а затем и пасхальные богослужения совершались клириками без участия мирян, «священство молилось за весь народ», во избежание заражения. Сейчас, когда во многих местах накал пандемии спадает, верующие возвращаются в храмы, «но государство поняло везде, что у Церквей есть черта, за которую они не готовы переходить, – это полный запрет богослужения», отметил о. Стефан. Упомянув о развивающемся сотрудничестве православных и католиков в духе Гаванской встречи, о совместных социальных проектах, о чем подробно говорилось на недавнем круглом столе, сотрудник ОВЦС подчеркнул, что «христиане достойно встретили этот вызов [пандемии] и ответили на него, а из совершенных ошибок хотелось бы сделать правильные выводы». Он еще раз повторил, что в такие моменты, когда «человечество в растерянности», история дает шанс христианам быть услышанными, и этот шанс надо использовать.



Священник Игорь Ковалевский, канцлер курии Римско-Католической Архиепархии Божией Матери в Москве, рассказал, что год назад, накануне Пасхи, католические общины тоже, как и многие, «были в растерянности», пока не было принято решение совершать богослужение без прихожан, транслируя его через интернет. «Пандемия показала, что роль виртуального пространства мы недооценивали в пастырской работе. Но нельзя его и переоценивать – виртуальное участие в богослужении должно быть исключением», – выразил он общее мнение своих единоверцев. Когда прихожане смогли вернуться в храмы, встал новый вопрос – о форме причащения. Будучи настоятелем общины Святых Петра и Павла в Москве, о. Игорь обычно причащает «под двумя видами», но в этом году пришлось раздавать причастие в руку каждому верующему и только «под одним видом». Отец Игорь рассказал о том, как изменилось в условиях пандемии социальное служение международной организации «Каритас», действующей в 23 городах России. Так, в Москве удалось договориться с сетью отелей «Ибис», которые согласились принимать бездомных во время карантина. Гуманитарная помощь (в первую очередь, продуктовая) оказывалась в разных городах семьям, в которых люди потеряли работу; устраивались столовые, где ежедневно можно было получить еду. В Петербурге был устроен Центр обучения, воспитания и социализации для молодых людей с проблемами развития. Вся эта работа объединила многих людей – не только католиков и не только верующих, но «многих людей доброй воли», отметил священник. «Лекарство против вируса только одно – это наше единство», – подытожил он.



Тему взаимодействия православных и католиков в духе Гаванской декларации продолжил в своем выступлении Петр Гуменюк, руководитель русского отдела фонда «Помощь Церкви в нужде (Kirche in Not)». Он подробно рассказал о результатах деятельности Совместной рабочей группы Римско-Католической Церкви и Русской Православной Церкви, которая более четырех лет трудится над проектами в области укрепления традиционных христианских ценностей и помощи христианам на Ближнем Востоке. Из-за пандемии реализацию некоторых совместных проектов пришлось отложить, но они не приостановлены, а более углубленно готовятся: например, выставка о Туринской Плащанице, которая будет путешествовать по городам России, или очередная Международная конференция по проблемам зависимости и психиатрии.



Об опыте служения Лютеранской Церкви во время пандемии рассказала Елена Бондаренко, референт по внешним церковным связям ЕЛЦ Европейской части России. При Петропавловском соборе в Москве существуют две общины: русско-немецкая и франкоязычная. Первая по трансляции следила за Литургией, которую совершали пасторы в храме, а вторая, небольшая (до 50 человек), интерактивно участвовала в богослужении через скайп. Не имея возможности причастить верующих, сами пасторы тоже не причащались: «отложили до возвращения в храм общины», исходя из того, что «причащение возможно только общиной, в церкви». Что касается социального служения, то волонтеры-лютеране помогали пожилым на дому – развозили продукты, лекарства, пасхальные подарки. Было решено оказать серьезную поддержку членам франкоязычной общины – это в основном студенты из африканских стран, которым необходимы теплые вещи, продукты, а также помощь в организации поминальных встреч, когда вся община молится о упокоении умерших в Африке членов семей. Е. Бондаренко выразила благодарность сотруднику ОВЦС отцу Стефану (Игумнову) – при его поддержке московские лютеране смогли отправить гуманитарную помощь сирийским единоверцам.



Разнообразием и изобретательностью отличается социальное служение в условиях пандемии в Троицком храме села Долгодеревенское Челябинской области. Настоятель этого прихода протоиерей Георгий Артарьян и психолог Светлана Абалмазова рассказали о том, как эффективно использовались в период ограничений возможности интернета: на вебинары по теме семейной психологии, подростковых проблем, на заочные консультации по темам «Фобии ковида», «Страх смерти», «Потеря работы», «Предразводные ситуации» и другие, не менее конкретные и актуальные, односельчане и не только отозвались тысячами просмотров. При храме была организована постковидная реабилитация – занятия по лечебной физкультуре посещают дети и взрослые, и их решено продолжить на постоянной основе. Пригодится после пандемии и кислородный концентратор, купленный приходом для оказания помощи на дому больным, которым не хватило места в больнице в разгар эпидемии, – для кислородных коктейлей. Особая забота была проявлена о женщинах и детях из неблагополучных семей – недавно был открыт кризисный центр, в котором оказывают помощь и женщинам, отказавшимся от аборта, и поддерживают их после родов.



Сергей Григораш, руководитель социального служения Западно-Российского союза Церкви христиан-адвентистов седьмого дня, сделал сообщение о волонтерской работе во время пандемии. В числе волонтеров были более 50 пасторов, которые на своих машинах развозили продуктовые наборы и другую помощь. Более 70 тысяч масок сшили адвентисты для больниц в первые месяцы пандемии. Заокский адвентистский университет организовал поездки врачей к больным по деревням в окрестностях. Дефектологи и психологи проводили бесплатные онлайн-консультации для детей с инвалидностью. «Беда объединяет людей», – сказал выступавший и привел еще несколько примеров взаимопомощи в трудное время.

Большую помощь семьям, в которых есть люди, страдающие химической зависимостью (алкоголь, наркотики), оказывают христианские группы самопомощи. Психолог-консультант центра «Встань» Нина Белякова рассказала о природе зависимости и созависимости и о душепопечительских межконфессиональных группах, которые работают на основе программы «12 шагов». У этих групп нет миссионерских задач, но, по наблюдению психолога, эта программа оказывается «духовным детским садом», «важным шагом на пути воцерковления участников». Как сообщил содокладчик психолог Руслан Надюк, декан одного из факультетов Московской семинарии евангельских христиан-баптистов, в пандемию работа этих групп и психологических консультаций не прекратилась, но «переформатировалась» в онлайне, при этом «терапевтический эффект не стал хуже». Особенно такая помощь понадобилась в связи с обострением проблемы домашнего насилия в семьях, запертых в карантине.



Эта же проблема – главная забота Елены Садиковой, которая уже выступала ранее на круглом столе с рассказом о Кризисном центре «Китеж», который она возглавляет. Центр работает на подворье Новоспасского монастыря, принимая женщин с детьми – жертв домашнего насилия. Поэтому во время пандемии «Китеж» предсказуемо оказался «на линии огня»: число обращений возросло в 2-2,5 раза. Но основной приют был заполнен и закрыт на карантин, и тут на помощь тоже пришли некоторые гостиницы, разместившие женщин. Сейчас ведется работа над устройством нового приюта на 56 мест, сообщила директор, которая одновременно является и водителем единственной машины, и грузчиком гуманитарной помощи. По ее словам, вся деятельность была бы невозможна без постоянного оперативного сотрудничества со светскими и религиозными организациями разных конфессий и религий, которые занимаются подобным служением. «Синергия помогает нам выжить, ковид нас объединил», – заключила она.



Как и в предыдущие годы, работу круглого стола организовала сотрудник ОВЦС Маргарита Нелюбова, а модератором уже не первый раз выступил руководитель Координационного центра по противодействию наркомании и алкоголизму социального отдела Санкт-Петербургской епархии Русской Православной Церкви протоиерей Максим Плетнев.

Источник: Благовест-инфо