Латвия: католический епископ Эдвардс Павловскис уходит на покой

Папа Римский Франциск принял отставку епископа Елгавского Эдвардса Павловскиса, сообщает «Благовест-инфо».

С прошением об уходе в отставку к понтифику обратился сам 74-летний епископ. До назначения Папой нового епископа управлять Елгавским диоцезом будет архиепископ Рижский Збигнев Станкевич.

Елгавская епархия была выделена из состава Лиепайской в 1995 году – решение об этом принял Папа Иоанн Павел II. Первым ординарием новой церковной области стал епископ Антон Юстс, ушедший на покой в 2011 году. После него диоцез возглавил епископ Павловскис.

Сегодня в Латвии – шесть католических епископов, включая находящегося на покое кардинала Яниса Пуятса.

Рижский архидиоцез возглавляет архиепископ Збигнев Станкевич, его вспомогательным епископом является Андрис Кравалис. Лиепайский диоцез возглавляет епископ Викторс Стулпинс, Резекненско-Аглонский – епископ Янис Булис. Елгавский диоцез до последнего времени возглавлял Эдвардс Паловскис.

(Фото — katolis.lv)