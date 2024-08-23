Латинский Патриарх Иерусалима: необходимо прекращение огня

Сегодня говорить о мире преждевременно, заявил кардинал Пьербаттиста Пиццабалла, имея в виду ситуацию на Святой Земле, где продолжается конфликт между ХАМАС и Израилем. На открытии 45-го «Митинга дружбы народов» в Римини латинский Патриарх Иерусалима призвал к немедленному прекращению боевых действий, подчеркнув необходимость «исцеления и восстановления доверия между народами». Передает русская служба Vatican News.



Путь к миру открыт, но политическое и религиозное руководство не готово по нему следовать, сказал иерарх в интервью ватиканским СМИ, призвав делать всё возможное, начиная также с самых низов. Сейчас нужна надежда, однако надежда не означает, что «скоро всё закончится, поскольку ближайшие перспективы не выглядят позитивными». «Надежда – это внутренняя установка, позволяющая увидеть глазами Святого Духа то, что не видят глаза человека». Примером такой «маленькой надежды» служит деятельность поместной Церкви, которая даже в эти сложные времена доставляет продовольствие небольшой общине в Газе и на Западном берегу Иордана, насчитывающей около 600 человек.

Латинский Патриарх Иерусалима напомнил о том, как важно открыть больницы и школу, закрытую уже год, а также возобновить «нормальные» отношения, которые помогут людям выйти из кризисного положения. По мнению кардинала, каждый может внести вклад в установление мира: мир – это культура, политика, образование, работа СМИ; «это труд, охватывающий все аспекты жизни в глобализированном мире, где никто не является островом».

Выступая на международном форуме в Римини, латинский Патриарх Иерусалима вспоминал 35 лет своего служения на Святой Земле и личное становление в межрелигиозном диалоге. Комментируя текущие события, он отметил: «Перед нами – решающий, ключевой момент, требующий диалога. Я надеюсь, что с помощью переговоров удастся достичь решений и закончить войну. У меня есть сомнения, но другого выхода нет».

Монсеньор Пиццабалла выразил обеспокоенность по поводу риска «вырождения» общества: «Язык неприязни и враждебности стал частью повседневной жизни, питаясь медиапространством, и это очень тревожно». Патриарх призвал искать в молитве силу противостоять доминирующим «настроениям ненависти, недоверия и глубокого презрения». Возрождение будущего потребует участия каждого.

Говоря о межрелигиозном диалоге, иерарх отметил его нынешние трудности: «Эта ситуация переломная. Публичные встречи не проводятся, на институциональном уровне сложно говорить друг с другом. Мы просто не можем встречаться».

В конце выступления кардинал обратился с призывом к диалогу, который в большей степени зиждется на общинах, а не на элитах. Религиозные лидеры несут большую ответственность за создание общин, способных поднять взор к небесам, а не замыкаться в себе.