Курганские католики отметили день Святого Семейства в рамках декады Рождества
Римско-католический приход Кургана имени Божьей Матери Неустанной помощи отпраздновал День Святого Семейства в рамках декады Рождества. На праздник в этот город российского Зауралья приехал священник из Новосибирска.
— Для меня важно посещать приходы, у которых нет священника. До этого на Рождество я был в Тобольске, а потом поехал в ваш город. Я рад, что курганцы смогли поучаствовать в богослужении и провести это время все вместе. Я уже знал эту общину, приезжал сюда пять лет назад по делам и рад снова быть здесь. В первый день нового года мы также отмечаем торжество Пресвятой Богородицы. 2024 год наступает, и мы думаем о нём как еще об одном даре от Бога, — поделился с изданием «Новый мир» отец Андрей Ферко, генеральный викарий Преображенской епархии, к которой церковно-административно относится и приход в Кургане.
Священник также отметил, что нет «католического» или «православного» Рождества. Есть одно Рождество, которое просто по стечению обстоятельств (иных календарных традиций, — ред.) проходит в разные даты.
Интересно, что в ушедшем году отмечалось 800-летие рождественского вертепа. В 1223 святой Франциск Ассизский устроил представление перед верующими и создал живой вертеп. Теперь стало доброй традицией у всех христианских конфессий устанавливать в домах и возле храмов вертеп, который символизирует свет и радость этого праздника.
Католический приход Кургана в 2023 году отметил свое 25-летие. Прихожан немного, но все живут дружно, встречаются на мессах, а по праздникам остаются ещё на совместное чаепитие. В часовне, которая располагается в городской квартире, весной провели ремонт. Католического храма нет в нашем городе уже много лет, а местный приход находится в пастырском попечении священника из Челябинска. Тем не менее верующие не теряют надежды, что духовная жизнь здесь не только не утихнет, но прихожан со временем станет больше.
(Фото Алисы Соколовой)
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