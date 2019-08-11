Кульминация «Фавора-2019» – торжественная Месса в главном храме Преображенской епархии (+ ФОТО)

11 августа 2019 г. воскресной Мессой в Кафедральном соборе Преображения Господня в Новосибирске завершилась «Фаворская неделя», которая по традиции проходит в первой декаде августа во всех католических приходах Урала и Западной Сибири.

В приветственном слове перед началом богослужения Ординарий Преображенской епархии Епископ Иосиф Верт сказал:

— Дорогие братья и сестры! 6 августа и 10 августа мы отмечали Преображение Господне – Престольный праздник и годовщину освящения нашего Кафедрального собора. Сегодня воскресенье, и литургически мы празднуем всё это особенно торжественно! Мы вспоминаем, как это было 22 года назад. Помню, у меня была бессонница, и я пришёл утром рано – ещё не было пяти часов. А здесь в тишине уже собирались паломники. Первой была большая группа из Красноярска, потом прибывали паломники из других городов. И в одиннадцать часов, на момент начала этого торжества, здесь собралось 10 епископов, 140 священников, почти 2000 верующих из разных уголков нашей огромной епархии – от Урала до Владивостока, до Камчатки. И также из-за границы. Был, например, Генерал Общества Иисуса. Был Генерал другого монашеского общества – Кларетинов. Были другие известные люди. Но самое главное, это, конечно, был сам народ, который так долго желал этого события. Бабушки, которые возвращались потом назад домой со своим настоятелем на заказном автобусе в свою далёкую деревню (на Алтае или в Новосибирской области), они говорили: «Отец-настоятель, теперь мы всё увидели, теперь мы можем спокойно умереть». То есть, они повторили почти дословно слова старца Симеона, который, увидев Младенца Иисуса, сказал: «Теперь увидели мои глаза Спасение мира, теперь отпускаешь меня, Господи».

И ещё я вспоминаю один очень важный момент во время этого торжества. Часто в этой толпе (а люди стояли не только здесь в храме; на улице начался небольшой дождик, поэтому они стояли ещё в нижнем храме – там был экран, который транслировал всё, что было наверху) проходил как будто шелест или какой-то странный звук. Это было всхлипывание и плач людей. Наверное, в первую очередь, старых людей, которые больше и лучше осознавали важность этого события. И мы сегодня вспомним всех тех, кто был тогда здесь на освящении. Многие из них уже ушли из этой земной жизни, ушли к Господу. Мы также сегодня вспомним тех тысяч и тысяч людей, которые в Ново-Николаевске после закрытия католической церкви, а также и во многих других городах нашей страны десятки лет жили такой скрытой надеждой – что безбожное время всё-таки однажды закончится и мы, верующие, сможем опять молиться в своих храмах, в доме Господнем. И эта тоска, это желание, эта их молитва, может быть, приблизила данный день и час. Ещё вспомним сегодня тех, которые так и не дождались Святой Мессы в новом храме, не дождались Исповеди, не дождались других Таинств Св. Церкви.

Это обращение Преосвященного Владыки настроило всех присутствующих на горячую молитву, а главный храм Преображенской епархии был сегодня особенно преисполнен.

«Как вожделенны Твои жилища, Боже!», — пели хором верные на Литургии во время исполнения Ответного Псалма.

После совершённого Таинства Евхаристии все собравшиеся сугубо помолились пред Святыми Дарами во время Адорации и прочитали Благодарственную молитву о даровании Католической Церкви в России свободы и благоприятствия.

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А по окончании богослужения во дворе храма всех ждало праздничное чаепитие. В свою очередь мягкая «преображенская» погода дополнительно способствовала доброму общению у накрытых столов народа Божьего.