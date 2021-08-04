Крупнейший христианский форум в Европе обсудит свободу человека

Противостояние пандемии, апатии, скуке и свободу человека обсудят в итальянском Римини 20-25 августа на крупнейшем в Европе христианском форуме «Фестиваль дружбы между народами». Организаторы из движения Comunione e Liberazione выбрали темой на 2021 год «Мужество говорить „Я“». Новосибирский портал «Тайга.инфо» проведет прямой эфир с президентом форума Бернардом Шольцем в среду, 4 августа.

Лозунг форума взят из «Дневника» датского философа Сёрена Кьеркегора. «В этот трудный и тревожный исторический период, когда научные, экономические, социальные убеждения и устоявшийся образ жизни ставятся под сомнение, нам кажется важным сосредоточить внимание на свободе человека и его призвании внести вклад в построение более человечного мира», — объяснили организаторы.

Ежегодно, начиная с 1980 года, во второй половине августа в Римини, известном итальянском курорте и родине режиссера Феллини, проходит форум Meeting per l’amicizia tra i popoli (Фестиваль дружбы между народами). Его организаторы — члены церковного движения Comunione e Liberazione («Общение и освобождение»), которое призывает к осмыслению значимости христианской веры для повседневной жизни. Движение основано в 1954 году итальянским священником Луиджи Джуссани.

Традиционно в течение недели в Римини проходят встречи, выступления, дискуссии, тематические выставки, презентации, концерты, спектакли.

Во время прямого эфира в Youtube-канале «Тайги.инфо» Бернард Шольц и другие эксперты смогут ответить на вопросы и поучаствовать в дискуссии с пользователями. Ведущие эфира: Жан-Франсуа Тири, Александр Баянов, Евгений Мездриков. Общение начнется 4 августа в 21:00 по новосибирскому времени (17:00 мск).

«Положение, в котором мы находимся, многими воспринимается как удушающее: растущее чувство недоумения и потерянности охватывает весь мир. Суть реальности, кажется, из последних сил противостоит влиянию новой волны социальных потрясений, экономической и политической неопределенности, усиленной пандемией; отношения между людьми, с деятельностью, с повседневными обстоятельствами все более ослабевают. Апатия и скука чередуются со страхом и гневом, кажется, что угасает интерес к жизни. Чтобы противостоять пандемии и множеству других проблем, которые ставит перед нами жизнь, общество должно пробудиться от оцепенения и страха. Вклад каждого человека, каждого „я“, который возьмет на себя ответственность и заботу о своем благе и благе сообщества, будет иметь важное значение», — отметили в Comunione e Liberazione.



Источник: Тайга.инфо