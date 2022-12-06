Крупнейшая выставка работ художника эпохи барокко Гвидо Рени открылась в Германии

Франкфуртский музей Штеделя надеется «вернуть блеск звезде» Рени, представив около 130 его картин, рисунков и офортов на выставке «Гвидо Рени: Божественное», передает «Седмица» со ссылкой на издание The ArtNewspaper.

Выставка, которая также включает около 35 сравнительных произведений искусства и других предметов, представляет наибольшее количество подлинников художника, собранных в одном месте, говорит куратор выставки Бастиан Эклерси, эксперт Штеделя по итальянской живописи эпохи Возрождения и барокко.

Выдающийся художник эпохи барокко из Болоньи Гвидо Рени (1575–1642) при жизни был известен как «божественный» из-за своих «небесных» талантов и предмета творчества – он писал преимущественно картины религиозного содержания. Новое открытие Рени в середине ХХ века в конечном итоге совпало с открытием его соперника в папском Риме, Караваджо, чей мощный реализм, по мнению ряда современных историков искусства, все равно способен затмить талант Рени.

«Божественный» — эпитет, которым современники Рени также отмечали его манеру, — лаконичное слово для обобщения творчества художника, связанного почти исключительно с христианскими и мифологическими образами. Пользуясь покровительством римской семьи Боргезе, он смог оторваться от ранних влияний, таких как клан Карраччи из его родной Болоньи, и от самого Караваджо, и прийти к элегантному, гармоничному синтезу более ранних стилей.

Выставка, которая начинается с биографического обзора, представляет Рени как противоречивого персонажа, который был одновременно глубоко религиозным и крайне суеверным.

«Мадонны» Рени, которые положили начало столетиям подражаний и, как заявляют его самые суровые критики, проложили путь религиозному китчу, представлены в экспозиции с пафосными итерациями, включая «Непорочное зачатие» (1627 г.), предоставленное на время выставки нью-йоркским Метрополитен-музеем.

На выставке также представлены такие работы, как «Этюд головы Христа» (1620 г.), взятый во временное пользование из Королевской коллекции в Виндзорском замке.

Эклерси включил в выставку новые находки и теории, в том числе аргумент о том, что «Давид с головой Голиафа», недавно расчищенная картина, предоставленная французским Музеем изящных искусств в Орлеане, должна рассматриваться как еще одна авторская версия и, возможно, более ранняя, чем версия в Музее Лувр, которая долгое время считалась первой.

Сообщается также, что выставка, открывавшаяся две недели назад — 23 ноября, будет доступна посетителям вплоть до 5 марта 2023 года.