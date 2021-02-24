Круглый стол, посвященный Гаванской встрече, прошел в Культурном Центре «Покровские ворота»

Круглый стол на тему «Встреча на Кубе, пять лет спустя: актуальность события» состоялся 19 февраля в Культурном Центре «Покровские ворота». В онлайн-встрече приняли участие: архиепископ Джованни Д’Аниелло, Апостольский нунций в Российской Федерации; архиепископ Павел Пецци, митрополит Архиепархии Божией Матери в Москве; Владимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ МП (СИНФО); иеромонах Cтефан (Игумнов), секретарь Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) по межхристианским отношениям; священник Иакинф Дестивель, сотрудник Папского Совета по содействию христианскому единству. Ведущий круглого стола Жан-Франсуа Тири, директор КЦ «Покровские ворота», предложил участникам рассказать о том, как лично они восприняли встречу Патриарха Кирилла и Папы Франциска в Гаване 12 февраля 2016 года, каково значение этой встречи и в какой степени она определила развитие взаимоотношений православных и католиков, как воплотилась в их совместном служении.



Архиепископ Джованни Д’Аниелло убежден, что Гаванскую встречу «по праву можно назвать исторической». Из многих аспектов, которые сделали ее таковой, он выделил два. Во-первых, чрезвычайно важна встреча как таковая. «Встреча позволяет людям познакомиться, а если она воодушевлена доброй волей, как это было в Гаване, это приводит к уважению, доверию и сотрудничеству. А сотрудничество Московской Патриархии и Святого Престола за эти годы в разных областях – культурной, благотворительной и других, – позволило нам стать лучше и вместе планировать наш общий путь», – сказал нунций. Во-вторых, он обратил внимание на то, что в выступлениях после подписания совместного заявления в Гаване Патриарх Кирилл использовал выражение «трудиться вместе», а Папа Франциск сказал: «Единство созидается в пути». Два эти дополняющие друг друга девиза «дают надежду миру, который из-за пандемии чувствует себя испуганным и растерянным», они раскрывают слова Гаванской декларации: «с радостью мы встретились как братья по христианской вере, увидевшиеся, чтобы ‘говорить устами к устам’ (2 Ин 12), от сердца к сердцу, и обсудить взаимоотношения между Церквами, насущные проблемы нашей паствы и перспективы развития человеческой цивилизации». И настоящий круглый стол – тоже проявление совместной работы и совместного пути, что может служить дальнейшему сотрудничеству, отметил представитель Святого Престола.



Первое чувство, которое испытал архиепископ-митрополит Павел Пецци, узнав пять лет назад о первой в истории встрече Папы Римского и Патриарха Московского, – «неожиданное удивление». Он пояснил, что неожиданным и удивительным был сам факт личной встречи: в отличие от заочного общения, «обмена вежливыми словами», люди смотрят друг на друга, говорят от сердца к сердцу – в этом обозначалось «присутствие Божественного». Были ли приняты и усвоены итоги этой встречи? «И да, и нет». Да – «в том смысле, что были конкретные причины, в том числе всеобщее беспокойство о том, куда идет мир. И эта встреча была понята именно как знамение того, что мы можем делать вместе», – считает архиепископ. По его словам, два религиозных лидера продемонстрировали миру, что они не пытаются «решить все проблемы, но могут встретиться и вместе говорить всему миру о том, что эти проблемы существуют». Не восприняли же эту встречу те, у кого изначально было предвзятое отношение к ней, полагает Павел Пецци.



Главным предметом Гаванской встречи были вовсе не православно-католические отношения (хотя они, разумеется, тоже были затронуты), а положение христиан в современном мире и защита традиционных ценностей, отметил Владимир Легойда. По его словам, историческое значение этой встречи состоит уже в том, что она «утвердила в международной повестке тему гонений на христиан в современном мире, в XXI веке, – гонений за то, что они христиане». Он напомнил, что этот вопрос давно уже ставился на международных площадках, но не был адекватно воспринят. Но встреча в Гаване вывела его на новый уровень, поскольку к этой встрече «было приковано внимание всего мира», ее невозможно было проигнорировать. Глава СИНФО рассказал о том, как Патриарх Кирилл объяснял необходимость этой встречи: «Он остро чувствовал, что мир подошел к какой-то черте, когда невозможно не встречаться». И в результате два лидера крупнейших Церквей дали «замечательный пример, как, поднявшись над сложностями в отношениях, преодолевая разногласия, встречаются и говорят о том, что сегодня является самым главным». Это пример и для политиков. Историческое значение этой встречи, ее смыслы «еще будут раскрываться с течением времени», уверен выступавший.



Отец Иакинф Дестивель напомнил, что с 60-х гг. ХХ века в Католической Церкви принято говорить о двух уровнях диалога с православными: «диалог любви» (он направлен на восстановление братских отношений между христианами) и «диалог истины», посвященный богословским проблемам. По его словам, очевидно, что задачей Гаванской встречи не было разрешение богословских вопросов, поэтому можно сказать, что она происходила в рамках «диалога любви». Но в то же время ее нельзя рассматривать и вне «диалога истины»: «В Гаване Папа и Патриарх с богословской и духовной точки зрения совершили значимые жесты: под Крестом Христовым они назвали друг друга братьями по христианской вере; они открыто признали друг друга епископами, преемниками апостолов; они обменялись драгоценными дарами – мощами святых…». Эти действия – не просто жесты вежливости или дипломатии, но «богословские высказывания», «богословие в действии, способное открыть новые экклезиологические перспективы», подчеркнул священник. По его словам, Гаванская встреча дала новый импульс еще одному направлению – «диалогу жизни», который раскрывает практические аспекты сотрудничества: пастырские, культурные и в области социального служения. Эти аспекты были сформулированы в документе «Экуменический vademecum», опубликованном недавно Папским Советом по содействию христианскому единству. Отец Иакинф заострил внимание на «культурном экуменизме», который способствует пониманию того, что разные культурные формы у разных групп христиан выражают «в значительной степени одну веру». Развитию совместных культурных, образовательных, научных проектов способствовало учреждение в 2015 г. совместной православно-католической Рабочей группы, которая весьма успешно организовывала выставки, студенческий обмен, концерты, публикации, конференции и т.д. Представитель Папского Совета отметил особую роль в этом КЦ «Покровские ворота». «Очень надеюсь, что культура станет больше, чем когда-то, центром сближения между католиками и русскими православными», – сказал священник.



Говоря о своем восприятии Гаванской встречи, иеромонах Стефан (Игумнов) отметил, что «всей душой ощущал естественный характер происходящего – Патриарх и Папа дали возможность понять: нет ничего естественней, чем встреча двух христианских лидеров», а всё, что этому препятствовало, выглядело ничтожным по сравнению с этим историческим событием. Отец Стефан говорил о том, с какой скорбью христиане воспринимают разделения, а РПЦ по этому поводу «скорбит больше других, потому что факт разделения не был связан с нашим участием, а мы вынуждены испытывать последствия этого деяния, приведшего к разделению». Патриарх Кирилл осознаёт свою личную ответственность за то, чтобы эти разделения не усугублять, а наоборот – чтобы их сглаживать, заверил сотрудник ОВЦС. При этом речь не идет о том, чтобы «делать вид, что никаких разделений нет». Но ситуация в мире такова, что «христиане не могут ждать, когда будут преодолены богословские разногласия <…>; пришло осознание того, что откладывать совместную работу больше нельзя; количество требований, от самого Бога исходящих, таково, что не откликаться на этот призыв было бы настоящим грехом», сказал отец Стефан. «Откликаться» – значит «свидетельствовать миру о любви Христовой», потому что «и католики, и православные одинаково любят Христа». Говоря о необходимости последовательно работать ради преодоления разделения христиан, священник отметил: «Мы в РПЦ мечтаем о том, когда когда-то произойдет воссоединение христиан на основании возвращения всех к тому церковному Преданию, которое существовало в первые века христианства. Для нас, православных, это представляет самую большую ценность». Еще один аспект, позволяющий понять масштаб Гаванской встречи, определяется тем, что она открыла дорогу не только сотрудничеству между двумя Церквами, но и стала «открытой дверью для всех»: ее участники пригласили к диалогу не только христиан, но всех людей, «для которых вера в Бога имеет какое-то значение», подчеркнул отец Стефан. Что касается плодов Гаванской встречи, то они вполне реальны: по словам священника, совместные усилия православных и католиков сыграли определенную роль в том, что ситуация в Сирии изменилась – через пять лет «мы не говорим о геноциде христиан, но говорим о восстановлении этой страны, о возвращении беженцев». Он рассказал о конкретных межрелигиозных проектах помощи Сирии, которые были реализованы после Гаванской встречи (например, восстановление школы и строительство детской больницы в Дамаске, неоднократные транши гуманитарной помощи и т.д.). Кроме того, Гаванская встреча дала новый импульс для совместного отстаивания традиционных ценностей, поддержки института семьи, продолжил сотрудник ОВЦС. Рабочая группа, изначально созданная для реализации совместных культурных проектов, два года назад была расширена и теперь также занимается социальным служением. «Христиане разных конфессий совместно говорят о том, что предлагаемая секулярным миром повестка противоречит духу Евангелия. <…> Мы должны вместе продолжать битву на этом фронте, чтобы ни пяди евангельской истины не уступить в этой мировой войне за будущее цивилизации», – отметил он.



«Братство» – так, одним словом, архиепископ-митрополит Павел Пецци охарактеризовал главный итог Гаванской встречи. Он пояснил: «Встреча в Гаване была в том числе пророческой. Любое событие в христианском мире открывает какой-то смысл для будущего. То, что Папа и Патриарх назвали друг друга братьями, это – признание факта. <…> Мы живем не для того, чтобы вежливо улыбаться друг другу, но чтобы свидетельствовать о Евангелии, и это прекрасно можно делать именно в братстве. Конечно, мы страдаем, что у нас нет евхаристического общения, но путь к этому уже реализуется… Вряд ли мы увидим полную картину уже в нашу эпоху, но это неважно. Важно, что мы находимся здесь, чтобы смиренно показать нашу принадлежность Христу и свидетельствовать о Евангелии».

Источник: Благовест-инфо