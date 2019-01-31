Красноярские католики обжаловали решение арбитражного суда по вопросу передачи костела

Третий арбитражный апелляционный суд принял к рассмотрению жалобу местной религиозной организации Прихода Преображения Господня Римско-католической Церкви в г. Красноярске. Ей было отказано в безвозмездной передаче здания Органного зала.

Судебная тяжба о передаче костёла в собственность религиозной организации началась уже давно. В апреле 2018 года католики потребовали безвозмездно передать в собственность здание Органного зала. Они напоминают, что костёл строился на деньги прихожан и ранее использовался для проведения религиозных служб. Арбитражный суд счёл доводы истца неубедительными и в ноябре 2018 года отказал.

Прихожане не остановились и подали апелляцию в Третий арбитражный суд. Рассмотрение жалобы назначено на 14 февраля, сообщает «Благовест-инфо» со ссылкой на портал «Городские новости. Красноярск».