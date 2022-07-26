Коллегия кардиналов становится все менее европейской — Catholic Herald

Во время понтификата Папы Франциска участие европейских представителей в Коллегии кардиналов Ватикана систематически сокращалось. «Папа Франциск представляет собой значительный разрыв с предыдущими папами. Хотя он и итальянского происхождения, но он родом из Латинской Америки, что явно сформировало его более либеральные взгляды и мировоззрение», — отмечает одно из старейших британских католических изданий «Catholic Herald» в своём редакционном комментарии от 20 июля 2022 года.

По данным издания, «для многих католиков в Центральной и Восточной Европе Церковь связана с их консервативными политиками и с национализмом. Для многих же католиков в Латинской Америке их вера связана с теологией освобождения и социализмом».

Также отмечается, что состав Коллегии кардиналов все больше отражает либеральные тенденции Папы Бергольо. Уже подавляющее большинство кардиналов-выборщиков, имеющих право избирать нового Папу Римского, являются его ставленниками. Из-за процента верующих на разных континентах Церковь становится менее «европейской» и более «латинской» или «южной».

Недавно Папа Франциск объявил о назначении 21 нового кардинала, большинство из них не из Европы.

Напомним, коллегия кардиналов в настоящее время состоит из 207 иерархов, 116 из которых являются выборщиками. С 27 августа она увеличится до 228 кардиналов, 132 из них будут иметь право голоса на конклаве. Восемь новых номинантов будут из Европы, шесть из Азии, двое из Африки, один из Северной Америки, четыре из Центральной и Латинской Америки.

Dr. Джефф Диамант, аналитик из Pew Research Center, подсчитал, что теперь 40% выборщиков будут европейцами, что на 12% меньше, чем в 2013 году, когда кардинал Хорхе Марио Бергольо был избран Папой.

В совокупности все назначения, сделанные нынешним Папой, включая недавно объявленных кардиналов, увеличили представительство Коллегии кардиналов в Азиатско-Тихоокеанском регионе вдвое — с 9% в 2013 году до 17% в 2022 году, одновременно выросло представительство африканских католиков к югу от Сахары с 9% до 12%.

Согласно статистике, 24% католиков проживает в Европе, 40% — выходцы из стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Во время понтификата Франциска участие представителей этого региона в Коллегии увеличилось с 16% до 18%.



Источник: rossaprimavera.ru