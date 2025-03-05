Клиническое состояние Святейшего Отца остается стабильным

Во вторник вечером пресс-служба Св. Престола предоставила обновленную информацию о состоянии здоровья Папы Франциска, который проходит лечение в клинике «Джемелли» в Риме.

«Состояние здоровья Святейшего Отца сегодня остается стабильным. У него не было эпизодов дыхательной недостаточности или бронхоспазма», — говорится в последнем медицинском бюллетене от 4 марта 2025 года.

Сообщается, что у Папы не было температуры, он все время находился в сознании, сотрудничал с медицинским персоналом во время терапии и был полностью ориентирован.

Утром во вторник понтифика перевели на высокопоточную кислородную терапию и провели курс респираторной физиотерапии. На ночь наступающей среды пациенту была возобновлена неинвазивная искусственная вентиляция легких, которая продолжится вплоть до утра 5 марта.

Вчера течение всего дня Папа Франциск чередовал молитву с отдыхом, приняв перед этим Святое Причастие.

По мнению лечащих врачей прогноз остается неопределённым.



По материалам Vatican News