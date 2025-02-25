Клиническое состояние Святейшего Отца демонстрирует положительную динамику

Здоровье Папы Франциска немного улучшается. Несмотря на сложность ситуации, он возобновил свою рабочую деятельность и провел телефонный разговор.

Вечером в понедельник Пресс-служба Ватикана сообщила об улучшении состояния здоровья Папы, который находится в клинике «Джемелли» уже более 10 суток. Медицинские показатели указывают на положительную динамику, хотя врачи пока осторожны в своих оценках.

«Клиническое состояние Святейшего Отца, несмотря на всю его серьезность, показывает небольшое улучшение. В течение дня не наблюдалось эпизодов астматического дыхания, вызывающих проблемы; улучшились некоторые лабораторные показатели», — говорится в официальном заявлении Зала Печати.

Врачи отмечают, что легкая почечная недостаточность не является поводом для беспокойства. Кислородная терапия продолжается, но с уменьшенным уровнем подачи концентрированного кислорода.

Утром 24 февраля 2025 года Понтифик принял Святое Причастие и после обеда вернулся к работе. Вечером того же дня он позвонил приходскому священнику в Газе, чтобы выразить ему свою отеческую поддержку. Папа Франциск также поблагодарил всех верующих, которые молятся о его здоровье в эти дни.

Учитывая сложность клинической картины, медицинский персонал воздерживается от окончательных прогнозов и продолжает внимательно следить за здоровьем Святейшего Отца.