Клиническое состояние Святейшего Отца демонстрирует положительную динамику

Клиническое состояние Святейшего Отца демонстрирует положительную динамику

Февраль 25, 2025

Здоровье Папы Франциска немного улучшается. Несмотря на сложность ситуации, он возобновил свою рабочую деятельность и провел телефонный разговор.

Вечером в понедельник Пресс-служба Ватикана сообщила об улучшении состояния здоровья Папы, который находится в клинике «Джемелли» уже более 10 суток. Медицинские показатели указывают на положительную динамику, хотя врачи пока осторожны в своих оценках.

«Клиническое состояние Святейшего Отца, несмотря на всю его серьезность, показывает небольшое улучшение. В течение дня не наблюдалось эпизодов астматического дыхания, вызывающих проблемы; улучшились некоторые лабораторные показатели», — говорится в официальном заявлении Зала Печати.

Врачи отмечают, что легкая почечная недостаточность не является поводом для беспокойства. Кислородная терапия продолжается, но с уменьшенным уровнем подачи концентрированного кислорода.

Утром 24 февраля 2025 года Понтифик принял Святое Причастие и после обеда вернулся к работе. Вечером того же дня он позвонил приходскому священнику в Газе, чтобы выразить ему свою отеческую поддержку. также поблагодарил всех верующих, которые молятся о его здоровье в эти дни.

Учитывая сложность клинической картины, медицинский персонал воздерживается от окончательных прогнозов и продолжает внимательно следить за здоровьем Святейшего Отца.

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