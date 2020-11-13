Клариссы из Арундела выпустили музыкальный CD-альбом «Свет миру»

Сестры-клариссинки из монастыря в Арунделе (городка на юге Англии) объявили о релизе нового песенного альбома: «Light for the world — Свет миру».

Музыкальный альбом, выпущенный известной звукозаписывающей компанией «Decca Classics» в сотрудничестве с композиторами Джеймсом Морганом и Джульеттой Почин, включает классические григорианские песнопения, такие как «Veni Creator Spiritus», «Pange lingua», «Ubi caritas», и другие. Кроме того в сборнике звучат более современные аранжировки песен на известные тексы святых из Ассизи — Франциска и Клары. В CD-альбоме представлены также оригинальные песнопения на музыку, написанную Джеймсом Морганом и Джульеттой Почин.

Ангельские голоса клариссинок помогают всем слушателям воспарять духом к Богу!

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Клариссинки, Клариссы, Орден святой Клары (лат. Ordo Sanctae Clarae, OSCl) — женский монашеский орден, тесно связанный духовно и организационно с орденом францисканцев. Орден был основан святой Кларой Ассизской в качестве Второго (женского) ордена францисканцев в 1212 году.

«Клариссы из Арундела» — это 23 сестры-монахини, живущие в скромной монастырской обители в сельской местности Сассекса.