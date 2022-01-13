Казахстан: воззвание архиепископа о мире

Митрополит архиепархии Пресвятой Девы Марии в Нур-Султане архиепископ Томаш Пэта выступил с посланием о мире в Казахстане; его воззвание транслировалось по государственному телевидению 10 января по случаю провозглашенного в стране траура.

Иерарх призвал соотечественников сделать все возможное для мирного решения кризиса в Казахстане.

По сообщению Папского фонда «Помощь Церкви в беде», пастырь Нур-Султана заявил о «трагических инцидентах последних недель, в ходе которых почти 200 человек погибли».

Монсеньор Пэта просит все духовенство архиепархии совершать Святые Мессы о мире в четверг 13 января, молясь о жертвах и о мире в Казахстане.

Сам архиепископ отслужит Мессу в кафедральном соборе Божьей Матери Неустанной помощи.



Источник: Vatican News