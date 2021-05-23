Католики столицы Сибири встретили торжество Пятидесятницы (+ФОТО)

23 мая, в завершающее Пасхальное время торжество Сошествия Святого Духа, Владыка Иосиф Верт возглавил святую Мессу и произнес проповедь в Кафедральном соборе Преображения Господня в Новосибирске. Епископу сослужил настоятель собора отец Денис Марчишин.

Прошлогоднее празднование Пятидесятницы, проходившее в разгар пандемии коронавируса, не предполагало физического присутствия верных. Пандемия не прекратилась до сих пор, но карантинные меры ныне значительно ослаблены, и изголодавшийся по Святому Причастию и живому слову Евангелия народ Божий не остался безучастным к финальному празднику Пасхального времени: людей в храме было так много, как давно уже не было за последний год. Молящиеся и слушающие проповедь верные смогли приобщиться к многообразным духовным аспектам переживаемого в этот день Церковью торжества.

Две тысячи лет назад апостолы вместе с Пресвятой Девой, собравшись вместе в горнице в Иерусалиме, ожидали сошествия Святого Духа, чтобы «облечься силою свыше» и свидетельствовать миру о Христе. Святой Дух и сегодня сходит на учеников Иисуса Христа, и как отметил Владыка в своем вступительном слове, мы молимся и взываем, чтобы Он снова и снова сходил на нас в XXI веке, дабы и мы по примеру апостолов могли бесстрашно возвещать современному нам миру, что Иисус Христос жив. Отец Епископ в своей проповеди особым образом остановился на духовных смыслах «Таинства Святого Духа» – таинства Миропомазания, уподобив его, согласно древней традиции, «таинству посвящения в рыцари» и назвав его «таинством христианской чести». Это Таинство накладывает на приступающих к нему и особые обязательства – быть свидетелем Господа в миру своим личным примером, всей своей жизнью.

Для принимающего таинство Миропомазания оно становится его личной Пятидесятницей, и Ординарий Преображенской епархии преподал Конфирмацию верным, прошедшим надлежащую подготовку. На этот раз к Таинству христианской зрелости приступило семь человек, а одна юная прихожанка приняла свое Первое Святое Причастие.

В заключение богослужения Преосвященный Иосиф поделился личными воспоминаниями, связанными с собственными Первым Причастием и Миропомазанием. «Мое первое Святое Причастие преподал мне ‘подпольный’ епископ Александр Хира (его имя теперь носит наш Епархиальный центр, а для нас он тогда был просто ‘отец Александр’), – сказал Владыка, – а таинство Миропомазания уделил мне отец Владислав Буковинский, несколько лет назад провозглашенный блаженным. То были совсем другие времена, сложные, но и легендарные. Но мы, верующие, должны ценить эти Таинства, сберегать в себе их ‘дух’ в любых обстоятельствах». Далее Владыка Иосиф призвал свою паству как можно чаще приступать к Святому Причастию: оно важно для духовной жизни так же, как хлеб и другие виды пищи важны для жизни тела. «Желаю вам иметь в изобилии духовную пищу и, оглядываясь назад, вспоминать и сегодняшний день, ту благодать, которая была вам дарована в принятых сегодня Таинствах», – сказал Отец Епископ, специально обращаясь к «именинникам» нынешнего празднования.

Вспомнил Владыка и о недавнем «важном событии, которое значимо для всей Церкви, но в особенности – для Папы Франциска, меня самого и многих священников, принадлежащих к Обществу Иисуса». 20 мая отмечалось 500-летие обращения основателя Ордена иезуитов святого Игнатия Лойолы. Посетивший Пребраженскую епархию десять лет назад генеральный настоятель Общества Иисуса оставил ей в дар реликвии святого Игнатия, и ежегодно в день литургической памяти этого святого, 31 июля, они выставляются для всеобщего почитания. «Десять лет назад я пообещал генеральному настоятелю, что образ святого Игнатия займет достойное место в нашем храме, – сказал епископ Иосиф, – и вот теперь пришло время исполнить, наконец, это обещание. Ведь, хотя тот настоятель ныне уже находится у Господа, он с небес видит всё. (…) Образ святого Игнатия будет помещен рядом с образом святого Казимира (он был установлен в связи со 100-летием первого в Новосибирске католического храма, носившего его имя) в остающуюся пока еще вакантной нишу…».



Подробности последнего в этом году богослужения Пасхального времени — в фоторепортаже «Сибирской католической газеты»: