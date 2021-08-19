Католики, работающие в Афганистане, выражают опасения и говорят о неопределенности

После захвата власти талибами Общество Иисуса в Афганистане приняло решение приостановить свою деятельность на неопределенный срок: двое иезуитов из Индии ожидают возвращения на родину, как и четыре монахини из общины Миссионерок милосердия, среди которых также одна индианка.

Представитель Общества Иисуса пояснил, что они покидают Афганистан потому, что не знают, переменится ли ситуация в лучшую сторону и когда это произойдет. В настоящий момент монашествующие находятся в безопасности, и они готовы вылететь, как только Индия возобновит авиасообщение с Афганистаном. Иезуиты просят о молитвах, поскольку сложившаяся ситуация, по их словам, «хаотична» и царит неопределенность. Они опасаются, что после назначения своих людей на руководящие должности талибы начнут составлять списки неугодных лиц.

Как и Миссионерки милосердия, иезуиты находятся в Афганистане с 2004 года. Они прибыли туда два года спустя после учреждения Папой Иоанном Павлом II католической миссии в стране. Основное поле их деятельности – помощь беженцам. Общество Иисусово помогло тысячам беженцев в Афганистане, дав им возможность получить образование: иезуитам удалось обучить 300 учителей, что позволило дать образование 25 тысячам юных афганцев, прежде всего девочкам, которым прежний талибский режим запрещал посещать школу. Этот ценный труд католических миссионеров не был лишен рисков, о чем свидетельствует, в частности, похищение одного из священников в 2014 году.

Ситуацией в Афганистане обеспокоены и католики соседнего Пакистана. Отец-камиллианец Муштак Анджум опасается роста нетерпимости к меньшинствам и угрозы, исходящей от фундаменталистов, которые захотят отомстить за поражения последний десятилетий, отыгрываясь на христианах. «Многие здесь считают, что наносят удар по Америке, нападая на христиан», — пояснил священник.

В эти дни с призывом к молитве об Афганистане обратились к верующим епископы Англии. «Иисус никогда не оставит афганский народ», — написал в специальном послании президент Департамента международных дел при поместной епископской конференции монсеньор Деклан Ланг. «Как христиане, — подчеркнул он, — мы призваны быть людьми надежды даже когда обстоятельства могут показаться безнадежными. Сегодня наша надежда может быть возложена на тех, кто неустанно трудится ради диалога, справедливости и мира в своей стране. <…> Прежде всего мы уповаем на Господа Иисуса Христа, вознося Ему молитвы с уверенностью, что Он никогда не оставит афганский народ».



Источник: Vatican News