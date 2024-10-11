Католики Петербурга попросили власти передать им историческое здание при церкви Богоматери Лурдской

Католический приход Матери Божией Лурдской в Петербурге обратился в Смольный с просьбой передать в собственность небольшое здание в Ковенском переулке, 7, литера Б. Это следует из информации, опубликованной на сайте комитета имущественных отношений, сообщает «Фонтанка».

Здание является нежилым и располагается по соседству с церковью Лурдской Богоматери. Дом, который попросил приход, имеет 4 этажа, если считать подземный. И площадь 428,1 кв. метра.

Как указано в заявлении прихода, здание является домом причта при римско-католической церкви Матери Божией Лурдской и строилось одновременно с храмом в 1909 году. Оно предназначалось для деятельности общины, воскресной школы и канцелярии.



(Фото: citywalls.ru)