Католики Петербурга попросили власти передать им историческое здание при церкви Богоматери Лурдской

Католики Петербурга попросили власти передать им историческое здание при церкви Богоматери Лурдской

Октябрь 11, 2024

Католический приход Матери Божией Лурдской в Петербурге обратился в с просьбой передать в собственность небольшое здание в Ковенском переулке, 7, литера Б. Это следует из информации, опубликованной на сайте комитета имущественных отношений, сообщает «Фонтанка».

Здание является нежилым и располагается по соседству с церковью Лурдской Богоматери. Дом, который попросил приход, имеет 4 этажа, если считать подземный. И площадь 428,1 кв. метра.

Как указано в заявлении прихода, здание является домом причта при римско-католической церкви Матери Божией Лурдской и строилось одновременно с храмом в 1909 году. Оно предназначалось для деятельности общины, воскресной школы и канцелярии.


(Фото: citywalls.ru)

ТЕГИ

Print Friendly
vavicon
При использовании материалов сайта ссылка на «Сибирскую католическую газету» © обязательна