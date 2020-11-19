Католикам вновь отказано в возвращении Александровского костела в Кирове

Суд второй инстанции 12 ноября отказал в полном объеме в удовлетворении апелляционной жалобы вятских католиков, поддержав решение Арбитражного суда Волго-Вятского округа об оставлении здания Александровского костела в областной собственности. Об этом сообщает Благовест-инфо со ссылкой на Newsler.

В 1913 году вятская католическая община построила на свои средства Александровский костел, который был закрыт в 30-е гг. и передан для нужд области. В 90-е здание преобразовали в органный зал. На протяжении ряда последних лет вятские католики просят вернуть им свое дореволюционное имущество.

Как указано в последнем судебном решении, Александровский костел сегодня не является зданием религиозного назначения в связи с тем, что произведенный в 1991-92 годах ремонт и реконструкция перевели его в разряд строений, приспособленных для нужд филармонии.

При этом суд не обратил внимания на широко действующий 327 ФЗ «О передаче религиозного имущества верующим», а также проигнорировал имеющиеся многочисленные прецеденты на территории всей России и, в частности, в Кировской области, о передаче храмовых строений и комплексов верующим других конфессий. К примеру, в 1993 году Вятской епархии Русской Православной Церкви было отдано здание, реконструированное под планетарий в середине 60-х прошлого века, и сейчас там находится храм Иоанна Предтечи.

Юрист Ян Чеботарев, представляющий интересы верующих, намерен продолжать отстаивать их в Верховном суде РФ и в Европейском суде по правам человека.