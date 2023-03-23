Католический университет Америки проводит летние интенсивы по арабскому, армянскому, коптскому, эфиопскому, грузинскому, сирийскому языкам

Католический университет Америки проводит летние интенсивы по арабскому, армянскому, коптскому, эфиопскому, грузинскому, сирийскому языкам

Март 23, 2023

Кафедра семитских и египетских языков и литературы — это отделение, основанное при Католическом университете Америки в 1897 году. Кафедра предоставляет студентам последипломную подготовку по изучению Древнего Ближнего Востока и христианского Ближнего Востока. Предлагая больше различных форм арамейского языка, чем любая другая программа в Северной Америке, факультет отражает историческую приверженность Католического университета интеграции религиоведения с искусством и наукой. 

Генри Хивернат (1858–1941) — первый профессор, назначенный в университет, был также первым директором этой кафедры. Он был знатоком всех языков Ближнего Востока, как древних, так и языков христианского и мусульманского Ближнего Востока. Хивернат получил образование в Европе в период огромного интереса к ставшим недавно доступным периодам истории – древнейших времен, Средневековья и Раннего Нового времени. Профессор был заядлый коллекционер книг, рукописей и артефактов, его библиотека послужила основой для нынешних библиотек факультета семитских и египетских языков и литературы, а также Института христианских восточных исследований. И по сей день отделение семиотики продолжает проводить и преподавать и литературы Ближнего Востока. Такое внимание департамента к христианскому наследию общин Ближнего Востока уникально для Соединенных Штатов.

***

В настоящее время отделение предлагает интенсивные летние языковые курсы в рамках летних сессий. Языки и христианского Ближнего Востока (арабский, армянский, коптский, эфиопский, грузинский, сирийский) находятся в центре внимания летней программы кафедры.

Интенсивы длятся 5–6 недель и в зависимости от программы включают вводные курсы чтения на арабском, коптском, классическом армянском, эфиопском и сирийском языках. Обучение проходит в режиме . Студенты получают доступ к архивам и библиотеке Института христианских исследований, действующем при университете.

Описания программ, сроки, условия и контакты для связи — на сайте университета.

ТЕГИ

Print Friendly
vavicon
При использовании материалов сайта ссылка на «Сибирскую католическую газету» © обязательна