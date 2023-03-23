Католический университет Америки проводит летние интенсивы по арабскому, армянскому, коптскому, эфиопскому, грузинскому, сирийскому языкам

Кафедра семитских и египетских языков и литературы — это отделение, основанное при Католическом университете Америки в 1897 году. Кафедра предоставляет студентам последипломную подготовку по изучению Древнего Ближнего Востока и христианского Ближнего Востока. Предлагая больше различных форм арамейского языка, чем любая другая программа в Северной Америке, факультет отражает историческую приверженность Католического университета интеграции религиоведения с искусством и наукой.

Генри Хивернат (1858–1941) — первый профессор, назначенный в университет, был также первым директором этой кафедры. Он был знатоком всех языков Ближнего Востока, как древних, так и языков христианского и мусульманского Ближнего Востока. Хивернат получил образование в Европе в период огромного интереса к ставшим недавно доступным периодам истории – древнейших времен, Средневековья и Раннего Нового времени. Профессор был заядлый коллекционер книг, рукописей и артефактов, его библиотека послужила основой для нынешних библиотек факультета семитских и египетских языков и литературы, а также Института христианских восточных исследований. И по сей день отделение семиотики продолжает проводить исследования и преподавать языки и литературы Ближнего Востока. Такое внимание департамента к христианскому наследию общин Ближнего Востока уникально для Соединенных Штатов.

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В настоящее время отделение предлагает интенсивные летние языковые курсы в рамках летних сессий. Языки и литература христианского Ближнего Востока (арабский, армянский, коптский, эфиопский, грузинский, сирийский) находятся в центре внимания летней программы кафедры.

Интенсивы длятся 5–6 недель и в зависимости от программы включают вводные курсы чтения на арабском, коптском, классическом армянском, эфиопском и сирийском языках. Обучение проходит в режиме онлайн. Студенты получают доступ к архивам и библиотеке Института христианских исследований, действующем при университете.

Описания программ, сроки, условия и контакты для связи — на сайте университета.