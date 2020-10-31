Католический храм Москвы, окормляющий французскую диаспору, временно закроют ради безопасности прихожан

Глава Архиепархии Божией Матери в Москве архиепископ Павел Пецци принял решение закрыть доступ в церковь Святого Людовика на Малой Лубянке с 1 по 4 ноября.

Как пояснил у себя в пятницу в фейсбуке канцлер курии священник Игорь Ковалевский, такое решение принято «в результате несанкционированных действий у посольства Франции в Москве, в целях проведения профилактических мер по обеспечению безопасности прихожан и храма».

Все богослужения, в том числе в День Всех святых 1 ноября и в День поминовения всех усопших верных 2 ноября, священнослужители совершат индивидуально. Записки за усопших можно высылать по электронной почте, а пожертвования делать безналичным способом.

«Призываем в эти дни молиться обо всех христианах, а также о мире и согласии между народами», — цитирует представителя архиепархии «Интерфакс».

Храм Святого Людовика — старейшая католическая церковь Москвы, прихожанами которой являются немало иностранцев, в том числе французы, живущие в российской столице.

Накануне во Франции в городе Ницца в 09:00 по местному времени исламист напал с ножом на людей в базилике Нотр-Дам. По последним данным, три человека погибли — сторож и две женщины, несколько ранены. Нападавший задержан.