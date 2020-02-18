Католические епископы Украины считают, что «синодальный путь» представляет угрозу верующим

Украинские католические епископы латинского обряда обратились к своим немецким собратьям, чтобы выразить обеспокоенность так называемым «синодальным путем» – процессом, официально открывшимся в Германии 30 января. В рамках «синодального пути» наметился пересмотр отношения Церкви к таким вопросам, как человеческая сексуальность и законы естества в целом, считают украинские епископы. Украинские епископы также упрекают своих немецких собратьев в том, что они дают протестантам и православным основание критиковать Католическую Церковь за отступление от богооткровенной истины, и призывают их хранить верность Священному Писанию и Священному Преданию Церкви. Письмо подписали все епископы – члены Комиссии украинского епископата по вопросам семьи, – которую возглавляет вспомогательный епископ Каменец-Подольского диоцеза Радослав Змитрович, – сообщает Благовест-инфо со ссылкой на консервативный американский ресурс National Catholic Register.

В ходе «синодального пути», который немецкие католики намерены пройти за два года, они собираются рассмотреть такие острые вопросы, как скандалы, вызванные сексуальными домогательствами со стороны клириков, поразмышлять о способах осуществления власти в Церкви, о жизни священников в наше время, сексуальной морали, а также о месте женщин в Церкви. Инициаторы «синодального пути», не имеющего аналогов в истории Католической Церкви, заявляют, что в основе процесса – готовность слушать и вести диалог, что должно в итоге привести к преодолению противоречий, «обращению и обновлению».

Со своей стороны, критики выражают беспокойство, что в ходе процесса раздаются заявления, противоречащие учению Церкви, и что в целом «синодальный путь» представляет собой некое подобие протестантского церковного парламента, существование которого может привести к расколу и хаосу. Украинские епископы, в частности, указывают на декабрьское заявление Комиссии немецкого епископата по вопросам брака и семьи, в котором говорится, что гомосексуальность – это «нормальная форма сексуальной предрасположенности». Такие заявления, считают авторы письма, представляют опасность для верующих Украины, где – из-за влияния «западных соседей» – сформировался «глубокий кризис» в области нравственности. «Круги ЛГБТ осуществляют массированную идеологическую атаку на нашу молодежь и наших детей, пытаясь их морально растлить», – продолжают украинские епископы, отмечая при этом, что в своей пропагандистской кампании они используют заявления, звучащие со стороны немецкого епископата. «Нам больно видеть, как пропаганда ЛГБТ-сообщества использует ваши слова для борьбы с христианством и всеми теми, кто придерживается подлинной антропологии, основанной на Библии и законах естества, – говорится в письме, опубликованном на польском сайте wPolityce.pl. – Некоторые из наших верующих, несущих бремя гомосексуальности и другие раны в сексуальной области, ознакомившись с такими заявлениями вашей Комиссии, теряют силы для борьбы за целомудренную жизнь». В свою очередь, люди, состоящие в браке и ранее активно сопротивлявшиеся «контрацептивному менталитету мира сего», также начинают испытывать «глубокие сомнения после того как знакомятся с вашими высказываниями о контрацепции». Опасность «синодального пути» заключается в том, что простые верующие – в частности на Украине – воспринимают заявления, звучащие в рамках этого процесса, «не как частные мнения или предложения, касающиеся исключительно Церкви в Германии, а как позицию всей Церкви», констатируют украинские епископы.

Авторы письма убеждены, что единственным ответом на предложения ЛГБТ-сообщества и на призывы к сексуальной революции может стать традиционное учение Церкви о человеческой сексуальности. «Синодальный путь» рискует увлечь Церковь в «противоположном направлении, которое разрушает человеческую жизнь», считают епископы. Христиане должны переживать свою сексуальность «как чудесный дар, данный мужчине и женщине, создавать отношения в духе любви-агапе и любви-каритас – любви как таинства, общения людей, как дара новой жизни», говорится далее в письме. В противном случае человек подчинен силе эроса, «а это значит, что он живет без Христа, остается одинок и покоряется своему эго и своим страстям».

Католики латинского обряда составляют на Украине незначительное меньшинство – около 0,8% населения. В основном это этнические поляки, но в последние годы среди латинских епископов появляются и украинцы.