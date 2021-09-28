Католические епископы Канады извинились перед коренными американцами

24 сентября итогом пленарного заседания Конференции католических епископов Канады стало заявление с извинениями перед членами общины коренных народов страны из числа индейцев, пострадавших в церковных школах страны. Епископы обязались предоставить соответствующее возмещение и выразили свою близость жертвам тех событий. Об этом сообщают Vatican News и Седмица.

«Мы признаем, что представители многих католических общин совершили многочисленные злоупотребления: физические, психологические, эмоциональные, духовные, культурные и сексуальные. Мы также с сожалением видим исторические и продолжающиеся травмы и наследие страданий и проблем, с которыми сталкиваются коренные народы », — говорится в заявлении епископов.

Католические иерархи Канады заявили, что они привержены процессу исцеления. «В связи с многочисленными пастырскими инициативами, которые уже осуществляются в епархиях по всей стране […], мы намерены собирать средства в каждом регионе для поддержки инициатив по примирению с партнерами из числа коренного населения», — написали они.

Епископы заверили, что вступают в «новую эру примирения», в которой «приоритетом будет прислушиваться к опыту индейцев и просвещать людей Церкви о культуре и духовности коренных народов».

Канадские епископы также обязуются продолжать поиск и регистрацию жертв, захороненных в братских могилах, что поможет сохранить их память. Отмечается, что в декабре этого года Святейший Отец примет в Ватикане делегацию коренных жителей. Папа хочет услышать их истории, чтобы внести свой вклад в желание архипастырей Канады «возобновить отношения и вместе идти по пути надежды на созидательное будущее».

Епископы обязались сотрудничать со Св. Престолом и партнерами из числа коренных народов в связи с возможностью пастырского визита Папы Франциска в Канаду. Епископы работают над тем, чтобы Папа смог совершить этот визит в Канаду в рамках процесса исцеления. Они также обещают поддержать коренное население страны, отнесясь с уважением к их мудрости, настойчивости и силе.

Своё послание иерархи завершают следующими словами: «Мы с нетерпением ждем ваших отзывов и уроков, идущих вместе по пути солидарности».