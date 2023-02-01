Католическая епархия заступилась за приговоренного к депортации священника
Католическая епархия Святого Климента в Саратове надеется оказать необходимую поддержку двум своим священнослужителям, один из которых был приговорен к депортации из РФ, а другой отбыл наказание за мелкое хулиганство, сказал РИА Новости генеральный викарий епархии священник Диогенес Уркиза.
Ранее на сайте Новочеркасского городского суда Ростовской области было опубликовано сообщение о том, что настоятель прихода Пресвятой Девы Марии в Новочеркасске священник Михаил Мжыглуд был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации»), ему назначен штраф в размере 2 тысяч рублей с административным выдворением за пределы РФ в форме самостоятельного контролируемого выезда за пределы страны.
Кроме того, согласно информации на сайте Белгородского районного суда, 24 января суд вынес постановление, что настоятель прихода в Белгороде Марек Бакежински 22 января «устроил скандал в общественном месте, в ходе которого выражался грубой нецензурной бранью, на замечания прекратить хулиганские действия не реагировал, чем нарушал общественный порядок и выражал явное неуважение к обществу». Его действия квалифицировали по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ как мелкое хулиганство и назначили наказание в виде административного ареста на семь суток.
«Епархия осведомлена о положении священников, которых вы упомянули, она очень близка к ним и к приходским общинам, приходскими настоятелями которых являются эти священники, чтобы оказать им всю необходимую поддержку, в пределах наших возможностей. Мы искренне желаем, чтобы положение обоих было положительно урегулировано, чтобы они могли продолжить свое служение», – сказал о. Уркиза.
Оба священника, отметил генеральный викарий, уже много лет самоотверженно служат в епархии. «Было бы очень печально, если бы они не смогли продолжить свое служение. Оба они пользуются большим уважением среди верующих», – заключил он.
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