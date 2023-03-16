«Каритас» продолжает работать в Афганистане

Представитель «Каритас Германии» считает, что режим талибов не должен стать препятствием для солидарности с десятками миллионов нуждающихся в Афганистане. Его рассказом о деятельности католической благотворительной организации в пользу афганцев поделилась русская служба Vatican News.

«Настоятельно просим: не забывайте о нас!»: с такими словами обратился к верующим через микрофоны Радио Ватикана руководитель международного отделения «Каритас Германии» Оливер Мюллер, который занимается помощью Афганистану. Он рассказал о своей поездке в эту страну и о деятельности католической благотворительной организации в пользу афганцев.

Руководитель «Каритас» рассказал о положении женщин в Афганистане, где господствует патриархальный уклад в его крайних проявлениях, усугубленных режимом талибов, и женщины во многих провинциях страны не могут выходить из дома без сопровождения мужа, брата или отца. С точки зрения западной культуры Афганистан – наиболее враждебное по отношению к женщинам государство, что подтверждает Оливер, который увидел все это своими глазами: женщины исключены из общественной жизни, и даже на улице их практически невозможно встретить, — и речь идет о столице, где ограничения в отношении женщин менее жесткие, чем в других регионах. Девочки не могут посещать школу более шести лет.

Каким же образом в подобных условиях возможно присутствие «Каритас», христианской организации?

«Мы не скрываем, что Caritas – это католическая организация, – поясняет Мюллер. – Разумеется, на наших автомобилях нет изображения креста цвета крови, — это, наверное, подвергло бы риску нашу безопасность. Однако именно потому, что мы говорим, какова основа нашей деятельности, христианскую Caritas здесь принимают, как и раньше». Мюллер отмечает, что к их работе режим относится уважительно, о чем свидетельствует и полученная им виза. Однако, если бы они занялись какой-то пастырской работой, возникли бы большие проблемы. «Мы не скрывает наших христианских корней», — еще раз подчеркнул Мюллер, добавив, что невозможность сотрудничать с женщинами и оказывать им помощь, — для «Каритас» большая проблема.

В настоящее время 28 миллионов афганцев нуждаются в помощи.

«У меня сложилось впечатление, — сказал Мюллер, — что в Европе Афганистан теперь воспринимается как некое царство тьмы. К тому же стране угрожает забвение, также на фоне других кризисных областей… Думаю, что здесь люди и дальше нуждаются в солидарности, а та ситуация, в какой они сейчас оказались, не была их выбором. По всей вероятности, это относится к большинству. Поэтому я настоятельно прошу: не забывайте о нас!» — обратился к слушателям Радио Ватикана Оливер, руководящий проектами «Каритас» в Афганистане.