Кардинал Томко, апостол эпохи железного занавеса

11 августа в соборе Святого Петра состоялось отпевание кардинала Йозефа Томко, скончавшегося в Риме 8 августа в возрасте 98 лет. Сообщает русская служба Vatican News.

Мессу погребения совершил декан Коллегии кардиналов Джованни Баттиста Ре. В конце богослужения Папа возглавил обряды Commendatio и Valedictio.

Кардинал Ре отметил в своей проповеди, что почивший иерарх отличался «твердостью веры, подлинной духовностью, живым sensus Ecclesiae, большой уравновешенностью в суждениях, спокойствием, здравомыслием, приветливостью и чуткостью».

На протяжении своей жизни, отданной служению Церкви, кардинал Йозеф Томко занимал посты генерального секретаря Синода епископов, префекта Конгрегации евангелизации народов и президента Папского комитета по международным евхаристическим конгрессам. Уже будучи в весьма преклонном возрасте, в прошлом году кардинал принимал участие во встрече Папы Франциска с молодежью в Словакии, а в апреле этого года – всего три месяца назад – он был на аудиенции у Святейшего Отца в Зале Павла VI, сопровождая многочисленных паломников из Словакии. Приветствуя его, Папа Франциск сказал, что присутствие кардинала Томко «помогает почувствовать, что Церковь – это семья, умеющая уважать старость как дар».

Кардинал Ре отметил также в своей проповеди, что вся жизнь новопреставленного архиерея была служением Богу и братьям. Он был совсем молодым человеком, когда поступил в семинарию в родном городе Кошице, а сразу после окончания Второй мировой войны в 1945 году отправился в Рим для завершения учебы. Затем из-за известных событий, связанных с созданием ЧССР и противостоянием между коммунистическим властями и Католической Церковью, молодой семинарист не смог вернуться на родину. Он был рукоположен в священники 12 марта 1949 года в Риме. 30 лет спустя Иоанн Павел II вверяет ему руководство Генеральным секретариатом Синода епископов и лично совершает над ним епископскую хиротонию. Поскольку тогда было очень трудно получить разрешение для приезда в Рим гостей, Таинство было совершено не в соборе Св. Петра, а в небольшой Сикстинской капелле. Кардинал Ре рассказал также, что хиротония Йозефа Томко была охарактеризована особой торжественностью, поскольку Папа хотел показать свою близость к народу Словакии и ко всей Церкви, принужденной к молчанию «в крайне сложный и суровый момент для католиков, живших за тем, что Черчилль назвал железным занавесом». В 1985 году Й. Томко был назначен префектом Конгрегации евангелизации народов и сразу же возведен в сан кардинала. Он исполнял свое задание «с великим миссионерским и апостольским усердием», подчеркнул декан Коллегии кардиналов, отметив, что в особенности кардинал Томко заботился о прямых контактах с теми, кто трудился на миссионерских территориях. Он проявлял большую открытость по отношению к различным местным традициям и культурам.

Кардинал Ре закончил проповедь молитвой, дабы Господь «сподобил и нас завершить земной путь в безграничной верности и неопровержимом рвении в служении Церкви и братьям, о чем кардинал Томко оставил столь назидательное свидетельство».

После обрядов погребения в Ватиканской базилике специальным рейсом, предоставленным словацкими властями, останки иерарха прибудут в Брастиславу, где верные смогут их почтить в кафедральном соборе. Затем гроб будет доставлен в Кошице, где 16 августа пройдет погребение почившего иерарха.

Кардинал Йозеф Томко в течение 70 лет вел на Радио Ватикана специальную передачу, посвященную церковной жизни в его родной стране. Эти встречи в эфире были особенно ценны для верующих во времена коммунистического режима.