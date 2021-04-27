Кардинал Стефан Вышиньский будет беатифицирован в сентябре 2021 года

Беатификация кардинала Стефана Вышиньского, бывшего примаса Польши, который возглавлял Католическую Церковь этой страны во время коммунистического режима, состоится 12 сентября 2021 года, передает Седмица со ссылкой на информационное агентство CNA.

Кардинал Казимеж Ныч, нынешний лидер католиков Польши, объявил, что церемония беатификации пройдет в Варшаве в полдень по местному времени. Вышиньский будет беатифицирован вместе с Розой Марией Чацкой, польской монахиней, служившей слепым, которая умерла в 1961 году.

«Во время сентябрьской церемонии Папу Франциска будет представлять префект Конгрегации по канонизации святых кардинал Марчелло Семераро, который обнародует указ о беатификации», — говорится в заявлении кардинала Ныча.

Беатификация Вышинского, первоначально запланированная на 7 июня 2020 года на варшавской площади Пилсудского, была отложена на неопределенный срок из-за коронавирусного кризиса.

Кардинал Вышиньский (1901-1981) был одной из ключевых фигур в истории Польши ХХ столетия. Священником он стал в 23 года, в годы Второй мировой войны служил капелланом Армии Крайовой, принимал участие в спасении евреев. В 1946 был назначен епископом Люблинским, а в конце 1948 – митрополитом Гнезенско-Варшавским, примасом Польши.

В январе 1953 Папа Пий XII возвел Стефана Вышиньского в кардиналы, но в связи с противодействием коммунистических властей он не смог поехать в Рим, чтобы принять знаки кардинальского достоинства. Осенью того же года был помещен под арест, под которым находился до 1956 года. В 1957 смог посетить Рим, впоследствии принимал участие во II Ватиканском соборе.

Примас играл выдающуюся роль в попытке наладить отношения Католической Церкви с коммунистическим режимом и минимизировать гонения. В 1980 во время забастовок в Польше выступал посредником в переговорах властей и профсоюза «Солидарность».

Скончался 8 мая 1981 года в Варшаве. Процесс беатификации начался в 1989 году.

Ранее Благовест-инфо сообщало, что 3 октября 2019 года Папа Франциск утвердил декрет о беатификации Вышиньского, признав факт чуда, совершенного по молитвам к польскому иерарху. Речь идет об исцелении от рака 19-летней польской девушки в 1988 году. После того как врачи заявили, что пациентка обречена, группа монахинь и мирян стали сугубо просить о молитвенном предстательстве покойного кардинала. Вскоре больная выздоровела.