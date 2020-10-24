Кардинал Сандри: конфликт на Кавказе «не лишен интересов»

21 октября в русской католической церкви Святого Антония Великого, расположенной между зданиями Папской Русской коллегии и Папского Восточного института, состоялась Божественная литургия в честь открытия нового учебного года.

Литургию совершил секретарь Конгрегации Восточных Церквей монсеньор Джорджо Деметрио Галларо, а затем кардинал Леонардо Сандри, который является также канцлером Восточного института, обратился к присутствующим с речью, отметив, что COVID-19 заставил принять целый ряд решений, таких как сокращение размера стипендий и отказ от нового набора на факультет канонического права.

В своей речи кардинал Сандри особенно упомянул о странах Ближнего Востока: программа обучения в Папском Восточном институте прежде всего направлена на изучение Церквей в этом регионе. «Мы вновь обращаемся и обновляем призыв к миру и примирению, — сказал иерарх, — с особым упоминанием о той части Кавказа, где дружеские армянский и азербайджанский народы снова взяли в руки оружие и пробудили конфликт, не лишенный интересов и поддержки со стороны различных держав».

Кардинал добавил, что мир как будто бы не извлек никакого урока из того периода, когда после Первой мировой войны произошел передел ближневосточного региона. «И хотя пандемия приостановила или по крайней мере ограничила некоторые военные феномены, война по-прежнему остается нашей печальной действительностью и драмой во многих частях мира, особенно на столь дорогом всем нам Востоке».

Ольга Сакун

Источник: Vatican News