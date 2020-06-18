Кардинал Робер Сара переступил 75-летний рубеж

Восемь высших руководителей дикастерий Римской Курии имеют пенсионный, по меркам Ватикана, возраст. 15 июня 2020 г. исполнилось 75 лет самому «молодому» из этой группы, кардиналу Роберу Сара. Несмотря на достижение возраста, в котором епископы, в том числе и руководители Римской Курии, пишут на имя Папы прошение об отставке, гвинейский иерарх продолжит возглавлять Конгрегацию богослужения и дисциплины Таинств. Об этом он сообщил в своем твиттер-аккаунте, добавив, что будет занимать должность, пока Преемник Святого Петра не примет соответствующего решения – «donec aliter provideatur».

Еще семи руководителям дикастерий Римской Курии в настоящее за 75 лет. Это 78-летний кардинал Беньямино Стелла, префект Конгрегации по делам духовенства; 76-летние: кардинал Луис Ладария Феррер, префект Конгрегации доктрины веры; кардинал Леонардо Сандри, префект Конгрегации по делам Восточных Церквей; кардинал Джузеппе Версальди – префект Конгрегации католического образования и кардинал Марк Уэлле, префект Конгрегации по делам епископов. Кроме того, в сентябре исполнится 76 лет Верховному Пенитенциарию – кардиналу Мауро Пьяченце, а в октябре исполнится 78 лет председателю Папского Совета по культуре кардиналу Джанфранко Равази.

Ситуация, когда Римский Понтифик продлевает срок пребывания епископа в должности после достижения им пенсионного возраста, является вполне обычной. Это касается не только иерархов, несущих служение в Римской Курии, но и ординариев епархий, и вспомогательных епископов.

По материалам Vatican News